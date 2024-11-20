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«Ростех» поставил в ВС РФ ракеты для «Искандеров» и снаряды «Краснополь-М2»

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Источник изображения: Фото: Ростех

В преддверии Дня ракетных войск и артиллерии холдинг «Высокоточные комплексы» поставил в Вооруженные силы (ВС) России ракеты для оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер-М» и управляемые артиллерийские снаряды «Краснополь-М2». Об этом 19 ноября сообщила пресс-служба госкорпорации «Ростех», в которую входит холдинг.

«Искандер-М» предназначен для ликвидации систем ПВО и ПРО противника, а также важнейших объектов, прикрываемых ими. Улучшенный снаряд «Краснополь-М2» обладает увеличенной дальностью стрельбы и повышенной точностью поражения малоразмерных целей», — уточняется в Telegram-канале «Ростеха».

В сообщении подчеркнули, что сотрудники холдинга прикладывают максимум усилий для обеспечения воинов высокоточным оружием.

Ранее, 11 ноября, госкорпорация «Ростех» сообщила о передаче Воздушно-космическим силам (ВКС) РФ очередной партии новых самолетов Су-57 и Су-35С. Уточнялось, что истребители прошли полный цикл необходимых испытаний и совершили перелет на аэродром базирования. Гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов рассказал, что истребитель пятого поколения Су-57Э способен применять широкий спектр управляемых высокоточных средств поражения, включая крылатые ракеты Х-69.

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Страны
Россия
Продукция
Искандер
Краснополь
ПАК ФА
Су-35С
Компании
Высокоточные комплексы
Минoбороны РФ
Ростех
Персоны
Чемезов Сергей
Проекты
Истребитель 5 поколения
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