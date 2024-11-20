Министр обороны ФРГ заявил журналистам, что Киев "имеет в своем распоряжении почти столько же артиллерийских снарядов, сколько Россия"

БРЮССЕЛЬ, 19 ноября. /ТАСС/. Министр обороны ФРГ Борис Писториус утверждает, что Украина якобы достигла паритета с Россией по количеству артиллерийских снарядов.

"1 млн снарядов, которые обещал ЕС, в настоящее время почти доставлены на Украину", - заявил он журналистам в Брюсселе. По его оценке, несколько месяцев назад соотношение запасов артиллерийских снарядов было в пользу РФ. "Сегодня почти достигнут паритет. Это означает, что Украина имеет в своем распоряжении почти столько же артиллерийских снарядов, сколько Россия", - утверждал Писториус.

В феврале 2023 года Боррель пообещал, что страны ЕС поставят Киеву миллион артиллерийских снарядов в течение года. Однако к началу марта 2024 года Еврокомиссия была вынуждена признать, что это обещание было выполнено менее чем наполовину. Впоследствии европейские функционеры стали формулировать свои заявления так, чтобы сложилось впечатление, что Евросоюз обещал поставить миллион снарядов до конца 2024 года. Сам Боррель в феврале заявил, что у ЕС нет "волшебной палочки", чтобы дать Украине больше снарядов. В середине марта украинские власти жаловались, что получили лишь около 400 тыс. снарядов.