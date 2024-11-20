Опубликованы детали новой ядерной доктрины

Указ Путина: решение о применении ядерного оружия принимает президент

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Решение о применении ядерного оружия принимает президент РФ, при необходимости он может проинформировать об этой готовности другие страны, соответствующий указ президента России Владимира Путина "Об утверждении Основ государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания" размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

"Решение о применении ядерного оружия принимается президентом Российской Федерации", - говорится в документе.

"Президент Российской Федерации может при необходимости проинформировать военно-политическое руководство других государств и (или) международные организации о готовности Российской Федерации применить ядерное оружие или о принятом решении о применении ядерного оружия, а также о факте его применения", - говорится в документе.