"Адмирал Нахимов" выйдет в море в ноябре

Будут задействованы вспомогательные двигательные устройства

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Тяжелый атомный ракетный крейсер (ТАРКР) "Адмирал Нахимов" проекта 11442М до завершения ноября выйдет в море на испытания с помощью вспомогательных двигательных устройств без задействования атомных реакторов. Об этом ТАСС сообщил источник в кораблестроительной отрасли.

"В ближайшие дни крейсер отойдет от стенки "Севмаша" Объединенной судостроительной корпорации и на несколько дней выйдет в море на испытания, при этом будут задействованы вспомогательные двигательные устройства", - сказал собеседник агентства.

ТАСС не располагает официальным подтверждением этой информации.

По словам источника, операция по физическому пуску двух атомных реакторов крейсера начнется после его возвращения на "Севмаш".

Ранее источник ТАСС, близкий к ВМФ России, сообщил, что физический пуск реакторов ТАРКР "Адмирал Нахимов" планируется на третью декаду ноября 2024 года. Собеседник не исключал, что "операция сведется к определению пускового положения компенсирующих решеток реакторов". По данным другого источника ТАСС в кораблестроительной отрасли, еще одной операцией, которую планируется выполнить до завершения текущего года, будет размагничивание корабля без его выхода в море.

Крейсер "Адмирал Нахимов"

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) 15 ноября, работы на атомном крейсере "Адмирал Нахимов" выполняются в соответствии с графиком. В 2024 году корабль выйдет на заводские ходовые испытания.

Крейсер "Адмирал Нахимов" находился на ремонте с 1999 года. Реальные работы на нем ведутся с 2013 года. Согласно первоначальному контракту, корабль должны были передать флоту в 2022 году. В 2021 году он должен был выйти на испытания.

Главный результат модернизации - заметное усиление ударной мощи крейсера, которое предполагает оснащение его современным новейшим оборудованием, высокоточным оружием большой дальности, включая гиперзвуковые ракеты "Циркон". Он также будет нести, в частности, 10 универсальных корабельных стрельбовых комплексов на 8 крылатых ракет "Калибр-НК" и/или "Оникс" каждый.

Как сообщил ТАСС в августе 2023 года генеральный директор "Севмаша" Михаил Будниченко, это "уникальный в плане технического оснащения корабль". По его словам, крейсер способен успешно выполнять боевые задачи в любой точке мирового океана в любых погодных и климатических условиях. Он отмечал, что после передачи флоту "Адмирал Нахимов" прослужит как минимум 30 лет.