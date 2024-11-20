Минобороны Индии провело первый испытательный пуск гиперзвуковой ракеты большой дальности

ЦАМТО, 19 ноября. Организация оборонных исследований и разработок МО Индии (DRDO) 17 ноября объявила об успешном проведении испытательного пуска первой индийской гиперзвуковой ракеты большой дальности.

Запуск был произведен с полигона имени Абдула Калама в Бенгальском заливе близ побережья штата Одиша вечером 16 ноября. Испытания проводились в присутствии представителей руководства DRDO и командования вооруженных сил.

В ходе полета ракета отслеживалась различными системами, развернутыми в нескольких районах. Полетные данные, полученные с бортовых станций, подтвердили успешное выполнение маневра на конечном участке маршрута полета и поражение цели с высокой точностью.

Как заявлено, предназначенная для вооруженных сил гиперзвуковая ракета обеспечит доставку различных полезных нагрузок на дальность более 1500 км. Другие подробности проекта пока не разглашаются.

Ракета была разработана силами индийского военно-промышленного комплекса, включая лаборатории ракетного комплекса им. Абдула Калама (Хайдарабаде), другие лаборатории DRDO и компании-производители.

На своей странице в X министр обороны Индии Раджнат Сингх описал испытания как историческое достижение, которое вывело Индию в эксклюзивную группу стран, обладающих критически важными и передовыми военными технологиями. Он поздравил DRDO, вооруженные силы и промышленность с успешным проведением испытаний.