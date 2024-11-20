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Военное обозрение

Владимир Путин утвердил обновлённую ядерную доктрину России

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Источник изображения: topwar.ru

Президент России Владимир Путин подписал указ, утверждающий обновленную ядерную доктрину — Основы госполитики в области ядерного сдерживания. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Обновленная ядерная доктрина России утверждена и вступила в силу с момента подписания, т. е. 19 ноября. Документ принят в целях совершенствования государственной политики России в области ядерного сдерживания. Базовый принцип новой доктрины гласит, что ядерное оружие является крайней мерой для защиты суверенитета страны. Государственная политика в области ядерного сдерживания носит оборонительный характер.

Россия рассматривает ядерное оружие как средство сдерживания, применение которого является крайней и вынужденной мерой. Сдерживание потенциального противника от агрессии против России и ее союзников относится к числу высших государственных приоритетов,

— говорится в документе.

Россия может применить ЯО в случае агрессии против России и Белоруссии, при этом агрессия любого государства из состава военной коалиции рассматривается как агрессия всей коалиции. Агрессия против России или ее союзников неядерного государства при поддержке ядерного рассматривается как совместное нападение. Россия оставляет за собой право применять ЯО в ответ на применение оружия массового поражения против нее или ее союзников. Потенциальные противники должны помнить о неотвратимости возмездия.

В отличие от предыдущей редакции ядерной доктрины, принятой в 2020 году, расширена категория государств и военных союзов, в отношении которых проводится ядерное сдерживание. Дополнен перечень военных угроз, для нейтрализации которых нужны такие действия. Ядерный ответ возможен при критической угрозе суверенитету России даже при применении неядерного оружия, при нападении на Белоруссию как участника Союзного государства, при массированном старте военных самолетов, крылатых ракет, беспилотников, других летательных аппаратов и пересечении ими российской границы.

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Белоруссия
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Путин Владимир
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2020-й год
БПЛА
Ядерный щит
ЯО
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