Эксперт Кавана: одобрение ударов по РФ не поможет ВСУ из-за нехватки кадров

У Киева нет значительных запасов ракет ATACMS и "он не получит их, поскольку собственные запасы США ограничены", отметила руководитель отдела военного анализа в исследовательском центре Defense Priorities

НЬЮ-ЙОРК, 19 ноября. /ТАСС/. Одобрение Вашингтоном нанесения ударов с территории Украины вглубь РФ не изменит ход военных действий в зоне СВО из-за нехватки в рядах ВСУ подготовленных кадров. С такой оценкой выступила руководитель отдела военного анализа в исследовательском центре Defense Priorities Дженнифер Кавана.

"Самое большое препятствие, с которым сталкивается Украина, - это отсутствие обученного и боеспособного персонала. [Это] проблема, которую не могут решить ни Соединенные Штаты, ни их европейские союзники, и которую не сможет решить все оружие в мире", - приводит ее слова агентство Associated Press.

По оценкам эксперта, решение об атаках на территорию РФ не изменит ход военных действий в зоне СВО, поскольку у Украины нет значительных запасов тактических баллистических ракет ATACMS и "она не получит их, поскольку собственные запасы США ограничены".