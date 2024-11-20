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ТАСС

Салливан считает, что Киеву стоит активнее отправлять людей на поле боя

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Украинский солдат
Украинский солдат.
Источник изображения: © AP Photo / Libkos

Этот аспект имеет большее значение, чем системы вооружения, заявил помощник президента США по национальной безопасности

ВАШИНГТОН, 19 ноября. /ТАСС/. Украинские власти должны активнее укреплять позиции на поле боя за счет наращивания численности личного состава. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

"На наш взгляд, Украине необходимо приложить больше усилий для укрепления своих позиций военнослужащими, находящимися на передовой", - сказал он в интервью телеканалу PBS News. Салливан отметил, что этот аспект имеет большее значение, чем используемые Киевом системы вооружений. "Речь идет о боеприпасах и о других моментах, от которых зависит национальная мощь страны, ее моральный дух, сплоченность, промышленная база", - указал он. 

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США
Украина
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