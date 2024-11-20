Салливан заявил, что не считает удары вглубь РФ участием США в конфликте

Это означало бы "продолжение политики", которую Вашингтон проводит с начала спецоперации, подчеркнул помощник американского президента по нацбезопасности

ВАШИНГТОН, 19 ноября. /ТАСС/. Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан выступил с утверждением, что официальное разрешение Вашингтона применять тактические баллистические ракеты ATACMS для ударов вглубь РФ не будет означать непосредственного участия американской стороны в конфликте на Украине.

"Если бы США разрешили использовать любую систему вооружений, включаю эту систему [ATACMS], это не означало бы непосредственного участия США в войне", - сказал он в интервью американской телекомпании PBS. По его словам, это означало бы "продолжение политики", которую Вашингтон проводит с начала конфликта.

17 ноября газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что президент США Джо Байден санкционировал нанесение ударов с территории Украины вглубь РФ ракетами ATACMS. В свою очередь французская газета Le Figaro написала, что Франция и Великобритания дали аналогичное разрешение на использование их ракет SCALP и Storm Shadow. Позже она удалила это утверждение из статьи на своем сайте без объяснения причин. Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что Париж не менял позицию по ударам вглубь России: такая возможность изучается. В кабмине ФРГ сообщили, что Вашингтон проинформировал Берлин о решении санкционировать удары вглубь РФ.

Глава дипломатической службы Евросоюза Жозеп Боррель подтвердил, что администрация США сняла ограничения на удары американскими ракетами на расстояние до 300 км вглубь территории России, отметив, что это обсуждалось на встрече руководителей МИД государств ЕС, которые не приняли общего решения об отмене ограничений, постановив, что каждая страна будет решать сама.

12 сентября президент России Владимир Путин указывал, что возможное решение об использовании западных дальнобойных вооружений против РФ будет означать не что иное, как прямое участие США и других стран НАТО в войне на Украине. Это существенным образом поменяет саму суть и природу данного конфликта и РФ будет принимать соответствующие решения, исходя из тех угроз, которые ей будут создаваться, предупредил президент России. Путин подчеркнул, что Украина без помощи Запада не в состоянии наносить удары вглубь территории РФ, поскольку для этого ей нужны разведданные со спутников и полетные задания.