В белорусской армии приступили к модернизации РСЗО "Смерч"

Минск. 19 ноября. ИНТЕРФАКС - В Белоруссии продолжается модернизация вооружений ракетных войск и артиллерии, сообщил начальник ракетных войск и артиллерии Вооруженных сил Белоруссии - начальник управления ракетных войск и артиллерии Генштаба Руслан Чехов.

"Что касается средств огневого поражения, продолжается модернизация реактивных систем залпового огня "Ураган", приступаем к модернизации комплекса "Смерч". Продолжается также модернизация всего комплекса самоходных орудий, которые у нас стоят на вооружении: 2С1 "Гвоздика", 2С3 "Акация" и 2С5 "Гиацинт", - сказал Чехов, слова которого приводит пресс-служба Минобороны Белоруссии во вторник.

"Что касается развития системы контрбатарейной борьбы - развиваем средства артиллерийской разведки, важнейшие направления: беспилотные авиационные комплексы, средства радиолокационной разведки", - отметил он.

По его словам, в текущем учебном году ракетными войсками и артиллерией был выполнен большой объем задач, "в первую очередь - боевых задач по усилению государственной границы на южном направлении" (граница с Украиной - ИФ).

"Кроме того, активно занимались боевой подготовкой. Венцом подготовки стало контрольное занятие с ракетными войсками, которое прошло на одном из российских полигонов. Мы выполнили пуски из РСЗО "Полонез", "Точка" и "Смерч" на максимальные дальности. Пуски проведены успешно, ракетчики справились с задачами, считаю, что род войск готов к выполнению задач по предназначению", - сказал Чехов.