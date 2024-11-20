ОАК продолжает разработку легкого тактического истребителя Су-75 Checkmate

ЦАМТО, 19 ноября. Все агрегаты легкого тактического истребителя пятого поколения Су-75 (Checkmate) проработаны на достаточном уровне, позволяющем смотреть на будущее этого авиационного комплекса с оптимизмом.

Об этом агентству "РИА Новости" заявил генеральный конструктор, заместитель гендиректора "Объединенной авиастроительной корпорации" (ОАК) Сергей Коротков.

"Несмотря на санкционные ограничения, корпорация продолжает разработку тактического истребителя пятого поколения. Все агрегаты самолета находятся на хорошей стадии проработки. Концепция, положенная в основу создания Су-75, предполагает, что это не просто отдельно взятый самолет, а целая система взаимодействующих друг с другом летательных аппаратов, в которую он входит в качестве одного из компонентов", – отметил С.Коротков.

Заместитель гендиректора ОАК подчеркнул, что в настоящее время у корпорации "есть заказчики, нацеленные на покупку машин в таком классе".

"По нашей оценке, на авиационном рынке имеется достаточный спрос на эту технику. Надеемся, что ситуация с санкциями изменится в лучшую сторону", – отметил он.

С.Коротков подчеркнул, что все инженерно-конструкторские ресурсы, которые в настоящее время имеются в "Объединенной авиастроительной корпорации", привлечены к реализации этой и других программ.

"Внутри корпорации такая политика, что неважно, какие это проекты: Туполева, Ильюшина или Сухого, мы сегодня можем беспрепятственно перемещать инженерные кадры не в рамках договорных отношений, а в рамках тех планов, которые утверждены авиастроительной корпорацией", – уточнил заместитель гендиректора ОАК.

Как напоминает агентство, ранее со ссылкой на генерального директора "Рособоронэкспорта" Александра Михеева сообщалось, что ряд государств Ближнего Востока и Африки проявил интерес к российскому легкому тактическому истребителю Checkmate, заинтересованным партнерам были переданы предложения по проекту.

При создании этого самолета предусматривается беспилотная и двухместная модификации. Макет самолета Су-75 был представлен 20 июля 2021 года на авиасалоне МАКС-2021 как ЛТС Checkmate.