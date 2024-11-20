CPS задерживается: в ВМС США вновь перенесли сроки начала испытаний гиперзвуковых ракет на «стелс»-эсминцах Zumwalt

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Стало известно об очередном переносе сроков начала испытаний гиперзвукового вооружения для американских «стелс»-эсминцев проекта Zumwalt.

Сообщается, что ВМС США планируют приступить к испытаниям гиперзвуковой ракетной системы CPS (Conventional Prompt Strike) на борту эсминца DDG-1000 «Замволт» в 2027 или в 2028 году. Это «или» красноречиво свидетельствует о том, что с чёткой датой в военно-морских силах США не определились до сих пор.

Американские источники пишут, что перенос сроков связан с «задержками ввода в эксплуатацию» после наземных испытаний этого вооружения. Говоря простым языком, и наземные испытания тоже провалены.

Первоначально планировалось установить гиперзвуковые ракеты на Zumwalt в 2025 году. Теперь же, по словам курирующего проект вице-адмирала ВМС США Джона Вулфа, «2025 год точно не является той датой, когда такое вооружение «стелс»-эсминцев будет осуществлено».

При этом Вулф заявил о своей уверенности в том, что «в 2027 или 2028 году модернизация кораблей будет осуществлена».

Напомним, что проект Zumwalt уже обошёлся американской казне в десятки миллиардов долларов. Стоимость каждого эсминца превысила $4 млрд. Но вместо полноценных боевых кораблей получены объекты, по вооружению которых до сих пор остаются вопросы.

Сначала их хотели оснащать высокоэнергетическими электромагнитными боевыми установками, потом от этой идеи отказались. После этого решили устанавливать гиперзвуковые ракеты в имеющиеся контейнеры, однако возникли проблемы по несоответствию габаритов, равно как и с самими гиперзвуковыми ракетами. Поэтому сроки ввода в полноформатную эксплуатацию вновь перенесены.