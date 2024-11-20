Умеров заявил о наращивании производства ракет на Украине

Министр обороны страны сообщил, что Киев работает "в этом направлении и с зарубежными партнерами"

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Украина пытается нарастить производство собственных ракет, в том числе управляемых ракет большой дальности "Нептун" и ракет-дронов "Паляница". Об этом заявил министр обороны страны Рустем Умеров.

"Сегодня мы наращиваем производство украинских ракет. Уже произведены первые 100 ракет в этом году. Успешно масштабировано серийное производство крылатых ракет Р-360 "Нептун" с усовершенствованием для поражения целей на более далеких расстояниях", - цитирует его пресс-служба Минобороны в своем Telegram-канале.

"Также разрабатываются новые ракеты-дроны, в частности "Паляница", - добавил министр. - Работаем в этом направлении и с зарубежными партнерами".

24 августа Владимир Зеленский заявил о первом применении украинскими военными в зоне боевых действий "ракетных дронов большой дальности действия" "Паляница", совмещающих в себе особенности ракет (имеет небольшой турбореактивный двигатель JetCat P400-PRO) и барражирующих боеприпасов. В украинских СМИ отмечалось, что "Паляница" снабжена 20-кг осколочно-фугасной боевой частью, схожей с боеголовкой авиационной ракеты AIM-120 AMRAAM американского производства. При этом в сентябре военный аналитик, бывший генеральный директор российской промышленной группы украинского "Южмаша" Вячеслав Смоленко в интервью ТАСС назвал "сказками Зеленского" дальность полета "Паляницы" в 1,5 тыс. км.

Украинские власти периодически делают громкие заявления о наращивании производства ракет и дронов. Однако, как отмечала швейцарская газета Tages-Anzeiger, по сравнению с российскими, украинские беспилотники, включая дроны большой дальности "Паляница", летают "медленно и несут лишь небольшую бомбовую нагрузку".