Новые грузовые БПЛА Китая.

Разработка грузовых беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Китае продолжается быстрыми темпами. На проходящем в настоящее время в Чжухае авиасалоне Airshow China впервые публично представлен самый большой грузовой БПЛА местного производства W5000. В настоящее время в Китае разрабатывается множество грузовых беспилотников, которые проходят лётные испытания, и помимо их очевидного гражданского применения, их потенциальная полезность для поддержания военных логистических сетей очевидна.

Большой грузовой дрон W5000 – разработка компании Air White Whale. Его деонстрация произошла в октябре 2023 года, когда первый экземпляр беспилотника сошёл с конвейера в городе Чанчжоу на востоке Китая. Реальный образец дрона представлен на статической экспозиции авиасалона.

Согласно СМИ, аппарат W5000 назван, исходя из параметров его полезной нагрузки в 5000 кг. Заявленная максимальная дальность полета составляет 2600 км при крейсерской скорости до 526 км/ч. Максимальный взлетный вес беспилотника составляет 10 800 кг.

Грузовой дрон W5000 на экспозиции

Для сравнения, грузоподъёмность самолета Xi’an Y-7 – китайской версии двухдвигательного турбовинтового самолёта Ан-26 советской эпохи, который до сих пор является основным тактическим военно-транспортным самолётом среднего размера НОАК, равна 5500 кг.

Сообщается, что двухмоторный грузовой БПЛА W5000 с высоким крылом оснащён турбовинтовыми двигателями AEP-100, которые производятся китайской корпорацией Aero Engine.

По данным производителя, W5000 совместим со стандартными грузовыми поддонами, которые можно загружать и выгружать через задний пандус и двери-раскладушки в задней части фюзеляжа. Дрон предназначен для использования как в небольших аэропортах общего назначения, так и в аэропортах коммерческой авиации. Наземная система управления W5000 позволяет одному оператору одновременно контролировать до пяти дронов.

Задняя погрузочная рампа W5000

Компания Air White Whale также сообщила, что подала документы на сертификацию W5000 в китайские регулирующие органы и планирует поставить первый самолёт во второй половине 2026 года.

На церемонии презентации W5000 18 октября 2024 года присутствовали руководители различных компаний, занимающихся грузоперевозками и логистикой, в том числе JD.com, China Eastern Airlines Logistics, а также China Post. Предположительно, одна или несколько из этих компаний могут стать первыми клиентами. Однако W5000, по-видимому, может иметь и очевидное военное применение.

Еще один грузовой БПЛА дебютировавший на авиасалоне – CH-YH1000. Аппарат разработан государственной Китайской корпорацией аэрокосмических наук и технологий (CASC). Этот проект был представлен в виде макета и в рекламном видеоролике.

Грузовой БПЛА CH-YH1000

CH-YH1000 меньше, чем W5000 и, как утверждается, имеет грузоподъёмность около 1000 кг, максимальный взлётный вес 2300 кг, потолок высоты 8000 м и продолжительность полёта около 10 часов.

Модель позволяет перевозить различные типы стандартных грузовых поддонов, которые можно загружать и выгружать через открывающуюся вверх носовую дверь и задний пандус.

Интересно, что CH-YH1000 уже предлагается напрямую военным, а также коммерческим и другим государственным операторам. В рекламном видео CASC показаны версии дрона, которые используются для сброса грузов с воздуха, а также для сброса высокоточных боеприпасов по наземным целям из оружейного отсека в нижней части фюзеляжа.

Самое интересное, что CH-YH1000 может не только взлетать и приземляться на трёхстоечное шасси, но и быть адаптированным для операций на воде, взлетая и приземляясь с помощью пары понтонов, прикреплённых по обеим сторонам нижней части фюзеляжа. Помимо грузовых операций на воде, эта опция позволяет использовать CH-YH1000 для конкретных морских операций, включая поисково-спасательные, разведывательные и противолодочные. Тем не менее, управление таким дроном с поверхности воды, которая постоянно меняется, может стать серьёзной проблемой.

Наконец, ещё один тип грузового БПЛА, представленный в Чжухае, – это CH-103 (или Caihong-103, что означает «Радуга-103») от CASC. Он описывается как система высокоточного сброса грузов и по своей концепции похож на беспилотные грузовые планеры, разработанные в Соединённых Штатах.

Согласно спецификациям производителя, CH-103 имеет грузоподъёмность 200 кг, максимальную высоту сброса 3000 м и максимальную погрешность при посадке в пределах 100 м. Дальность полёта аппарата не указана, и неясно, с какого транспортного самолёта он будет запускаться. Система наведения также не указана, но наиболее вероятной на данный момент кажется какая-то инерциальная навигационная система.

Авиасалон в Китае в этом году уже преподнёс немало сюрпризов, но заметное место, которое занимают грузовые беспилотные БПЛА, в том числе недавно разработанные, демонстрирует, насколько большое значение придаётся этому сектору. По большей части это растущее число всё более крупных и мощных грузовых дронов, которые предлагаются в основном для коммерческого использования. В то же время, военная ценность этих дронов с точки зрения возможностей воздушной логистики неоспорима.

По материалам ресурса twz.com