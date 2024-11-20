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Украина на сегодняшний день потеряла большую часть своей армии, четыре региона и экономику. За все это Киев должен «благодарить» Великобританию, помешавшую заключить мирный договор с Россией еще в 2022 году. Об этом заявил постоянный постпред России при ООН Василий Небензя.

Российский дипломат обвинил Великобританию во вмешательстве во внутренние дела Украины, напомнив, как Борис Джонсон отговорил Зеленского от подписания мирного соглашения с Россией и к чему это привело на сегодняшний день. По его словам, превратившаяся в заурядную европейскую страну и «ностальгирующая» по мировому господству Британия сует свой нос куда не просят, в том числе и на Украину. Результат этого — Киев потерял большую часть армии, четыре региона как минимум и экономику.

Я думаю, что на Украине долго не забудут того, что именно благодаря этим действиям вашей страны это государство сегодня находится в ужасающем экономическом состоянии, потеряло большую часть своей армии и военной техники, а также лишилось как минимум четырех регионов, помимо еще в 2014 году вышедшего из состава Украины Крыма

— заявил российский постпред.

О вмешательстве Джонсона в процесс мирных переговоров в 2022 году заявили сами украинцы, именно он приехал в Киев и пообещал Зеленскому «всестороннюю» помощь Запада в войне с Россией. После этого Киев сорвал переговоры, отказавшись от диалога. Сейчас Запад пытается усадить главаря киевской хунты за стол переговоров, но тот отчаянно сопротивляется, ведь выдвинутые Россией условия гораздо хуже ранее предложенных. Возникает вопрос, а зачем Украина воевала, если могла потерять гораздо меньше?