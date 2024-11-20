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ТАСС

Bloomberg: Трамп планирует посетить тестовый запуск Starship

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Starship
Starship.
Источник изображения: nplus1.ru

Как указывает агентство, присутствие избранного президента США на запуске свидетельствует о все более возрастающей роли основателя SpaceX Илона Маска

НЬЮ-ЙОРК, 19 ноября. /ТАСС/. Избранный президент США Дональд Трамп планирует присутствовать во вторник на испытательном запуске прототипа космического корабля Starship американской компании SpaceX, основанной предпринимателем Илоном Маском. Об этом сообщило в понедельник агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Шестой по счету тестовый запуск Starship планируется осуществить с космодрома в Бока-Чика (штат Техас) в 16:00 по местному времени (01:00 мск 20 ноября). Как указывает агентство, присутствие Трампа на запуске указывает все более возрастающую роль Маска в политике Трампа.

Маск, который по планам Трампа должен будет в новой администрации наряду с бизнесменом Вивеком Рамасвами возглавить новое ведомство по повышению эффективности правительства и борьбой с бюрократией, выражал надежду, что пилотируемый полет Starship на Марс может состояться в течение четырех лет, таким образом первый полет человека может быть осуществлен во второй президентский срок Трампа.

SpaceX занимается разработкой прототипа корабля Starship, который, как ожидается, будет использоваться в том числе для пилотируемых полетов на Марс. По словам владельца компании, Starship может отправиться к Марсу в непилотируемом режиме через два года. Главная же цель, которую преследует Маск, - создать самодостаточный город на Марсе через 20 лет.

Согласно планам компании-разработчика, космическая система Starship будет универсальной и сможет в разных версиях использоваться для пилотируемых полетов на околоземную орбиту, вывода спутников и осуществления миссий на Луну и Марс, а также к более далеким небесным телам. Предусмотрено, что многоразовый ускоритель Super Heavy и корабль Starship будут совершать вертикальную посадку на Землю. Согласно текущему проекту, общая высота космической системы составляет 121 м (корабля - 50 м, ускорителя - 71 м), диаметр - 9 м, грузоподъемность - 100-150 тонн. 

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