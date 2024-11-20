В Нижегородской области началось производство мобильных убежищ

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 ноября. /ТАСС/. Производство мобильных убежищ, разработанных Всероссийским научно-исследовательским институтом по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС), началось в Нижегородской области впервые в России. Об этом сообщается на сайте ВНИИ ГОЧС.

"Впервые в России начато серийное производство мобильного укрытия, разработанного специалистами ВНИИ ГОЧС. Производственный процесс развернулся в городе Дзержинске, расположенном в Нижегородской области. Это событие стало итогом многолетних исследований и усилий ученых и экспертов в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций", - говорится в сообщении.

По данным института, мобильное убежище является многофункциональным сооружением, обеспечивающим защиту от различных угроз, в том числе природных бедствий и техногенных происшествий. Так, на сайте уточняется, что разработанное специалистами ВНИИ ГОЧС мобильное убежище "КУБ-М" в течение 48 часов способно защищать от воздушной ударной волны, проникающей радиации и радиоактивного загрязнения местности.

"По словам разработчиков, главное достоинство укрытия - это его мобильность. Убежище можно легко транспортировать на другое место и подключать к существующим инженерным системам", - отметили в институте.

Уточняется, что запуск серийного производства поддерживается на уровне государства.