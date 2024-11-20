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Расчеты БПЛА «Молния-2» поразили технику ВСУ в приграничье Курской области

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ

Расчеты новейших беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа «Молния-2» группировки войск «Север» поразили бронированную и автомобильную технику Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области. Об этом 19 ноября сообщили в Минобороны России.


При этом расчеты БПЛА успешно поразили не только военную технику, но и места скопления живой силы противника.

По данным министерства, военнослужащие группировки войск «Север» применяют различные БПЛА в ходе уничтожения малых мобильных групп ВСУ в курском приграничье — от обычных FPV-дронов до камикадзе самолетного типа, включая беспилотники самолетного типа «Молния-2». Так, бойцы одного из подразделений Северной группировки войск используют как первую версию «Молнии», так и ее усовершенствованную версию «Молния-2», которую можно сравнить с барражирующим боеприпасом «Ланцет». Такие беспилотники летят значительно дальше обычных FPV-дронов. Также БПЛА «Молния-2» оснащен катапультой. Управление «Молнией» осуществляется с помощью пульта и специальных очков, как и управление FPV-дроном.

Сообщается, что российские военнослужащие каждый новый запуск меняют точку базирования, чтобы оставаться незамеченными для противника.

В МО РФ добавили, что для управления дроном самолетного типа необходимы навыки в управлении летательными аппаратами и особые знания в аэродинамике.

«Проводим в боевых условиях обучение. Сейчас я управляю «птицей», показываю второму экипажу, как вести, как ориентироваться, как производить взлет. До этого показывали, как выставлять оборудование», — сказал сапер-оператор БПЛА с позывным Оша.

Ранее, 16 ноября, военнослужащие группировки войск «Север» FPV-дроном уничтожили укрытие с живой силой ВСУ в лесной местности курского приграничья.


Также сообщалось, что Вооруженные силы РФ поразили 14 украинских бригад, а также личный состав и военную технику противника в четырех населенных пунктах курского приграничья. Всего за время боевых действий противник потерял в регионе более 32,9 тыс. военнослужащих.

ВСУ атаковали позиции РФ в приграничных районах Курской области 6 августа. Обстановка в регионе была признана ЧС федерального характера.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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