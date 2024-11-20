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ТАСС

Yonhap: визит посланника Киева в Сеул может повлиять на поставки оружия

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Флаги Украины и Южной Кореи
Флаги Украины и Южной Кореи.
Источник изображения: mizez.com

По словам источника агентства, Украине "потребуются средства для самообороны", если не прекратится якобы имеющее место военное сотрудничество РФ и КНДР

СЕУЛ, 19 ноября. /ТАСС/. Визит посланника Украины в Республику Корея может повлиять на позицию Сеула в отношении поставок летального вооружения. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на сотрудника администрации южнокорейского президента.

По его словам, Украине "потребуются средства для самообороны", если не прекратится якобы имеющее место военное сотрудничество России и КНДР. Чиновник отметил, что за этим вопросом "внимательно следят" в НАТО, США и его стране. В Москве и Пхеньяне неоднократно опровергали утверждения о незаконном военно-техническом взаимодействии.

"Наша страна сначала должна выслушать специальных посланников, потом наступит ясность [в вопросе оказания помощи]", - сказал сотрудник администрации. 29 октября президент Южной Кореи Юн Сок Ёль провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским, который решил направить эмиссара в республику для проведения "стратегических консультаций" с целью обсуждения "совместных ответных мер" из-за якобы осуществленной переброски военных из КНДР в РФ.

Южнокорейский чиновник также отметил, что его страна не обсуждала с США поставки вооружений на Украину в свете того, что Вашингтон разрешил использование американских ракет для ударов вглубь территории России. "Республика Корея и США как союзники могут обмениваться необходимым вооружением, но хотел бы пояснить, что никаких решений не принималось, никаких предметных обсуждений не было, особенно относительно того, что касается Украины", - заявил он.

Республика Корея оказывала гуманитарную и финансовую помощь Украине, напрямую поставляла военные предметы нелетального характера, такие как миноискатели, но не оружие. В Москве предупреждали, что поставки вооружения разрушат двусторонние отношения с Сеулом. 

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