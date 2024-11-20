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ТАСС

В РФ разработали систему "Аргус" для перехвата видео с дронов противника

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© Алексей Коновалов/ ТАСС
© Алексей Коновалов/ ТАСС.
Источник изображения: © Алексей Коновалов/ ТАСС

В Народном фронте сообщили, что передадут разработку на передовую

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Система "Аргус", предназначенная для перехвата видео с дронов противника, разработана в России. В ближайшее время она будет передана российским военнослужащим, сообщили ТАСС в Народном фронте.

"Система "Аргус" представляет из себя металлический корпус, к которому прикреплены приемники и пульт управления в виде ноутбука. Приемники в автоматическом режиме сканируют диапазон частот. При обнаружении видеосигнала с дрона производится звуковое предупреждение, и оператор может увидеть какой дрон, куда и с какой нагрузкой летит. И, соответственно, принять меры - спрятаться или подавить беспилотник", - рассказал глава компании-производителя "Ресурсный капитал" Валентин Пономарев. В Народном фронте добавили, что передадут разработку на передовую.

По словам представителя компании-разработчика, они постоянно изучают диапазоны частот, которые применяет противник для управления и трансляции видео.

"Система имеет быстросъемные приемники, достаточно открутить одну гайку, снять приемник, вместо него поставить приемник на другие частоты, то есть если противник начал летать на ранее нам неизвестных частотах, мы быстро делаем приемник под них и на уже готовые устройства можно эти приемники устанавливать и расширять диапазон частот. Блоков можно подключить до четырех к одному пульту управления" - пояснил Пономарев.

Он уточнил, что в первую очередь изделие обеспечит безопасность военнослужащих, которые находятся в опорных пунктах. "Его можно установить на крышу здания, самим находиться в здании и видеть, какие летят беспилотники. Также устанавливается на автомобиле, можно ехать и сканировать эфир - не летит ли в этот автомобиль какой-нибудь дрон", - добавил Пономарев.

"Кулибин-клуб" Народного фронта занимается отбором, тестированием, поддержкой серийного производства лучших разработок отечественных инженеров. Благодаря этой инициативе удалось поставить на передовую тысячи инновационных средств радиоэлектронной борьбы для противодействия вражеским беспилотникам, квадрокоптеры, самоходные тележки-роботы и другие изделия. 

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