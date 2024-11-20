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Вестник Мордовии

РСЗО KN-09 из КНДР на голову превосходит провальную украинскую "Ольху"

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Источник изображения: Фото: ЦТАК

Продолжаем рассказывать о выпускаемых серийно в КНДР дальнобойных реактивных системах залпового огня. В 2015 году на параде в честь 70-летия Трудовой партии Кореи впервые была показана РСЗО, известная под западным обозначением 300-мм KN-09 или KN-SS-X-9. Ее калибр - 300 мм.

Тогда показанная версия имела восемь направляющих. Сообщалось, что применяемые на ней ракеты имеют боевую часть весом в 190 килограммов, а дальность поражения целей - не менее 220 км.

Используется инерциальное наведение и данные навигационных спутников, что обеспечивает высокую точность попадания.

Источник изображения: Фото: ЦТАК

Четыре года назад была представлена улучшенная версия на четырехосном шасси с двенадцатью направляющими.

Как считают специалисты, по своей эффективности KN-09 превосходит даже американские M270 MLRS и M142 HIMARS, не говоря уже об украинских РСЗО "Ольха", которые способны бить на 70 километров. Правда, появлялись сообщения об испытании 130-километровой версии, но, все говорит о том, что речь шла лишь об опытном образце. Многие эксперты считают провальным украинский эксперимент по созданию подобной системы вооружений. считается провальным.

Источник изображения: Фото: ЦТАК

Кстати, 8 ноября Минобороны РФ сообщило об уничтожении очередной "Ольхи" артиллеристами группировки 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад".

Лев Романов

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  • В новости упоминаются
Страны
КНДР
Россия
США
Продукция
HIMARS
Компании
Минoбороны РФ
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