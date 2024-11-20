В ОАК заявили, что агрегаты для Су-75 находятся в высокой стадии проработки

Среди иностранных партнеров есть заказчики, "которые нацелены на рассмотрение покупки таких машин", рассказал генеральный конструктор - заместитель гендиректора корпорации Сергей Коротков

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Агрегаты нового легкого однодвигательного истребителя пятого поколения Су-75 Checkmate находятся в высокой стадии проработки. Об этом сообщил журналистам генеральный конструктор - заместитель генерального директора Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в Ростех) Сергей Коротков.

"Есть заказчики (среди иностранных партнеров, - прим. ТАСС), которые нацелены на рассмотрение покупки таких машин, в таком классе. <...> Корпорация по-прежнему ведет эти разработки и <...> рынок, по нашей оценке, имеет спрос на такую технику. <...> Мы демонстрировали макет. Но агрегаты в хорошей стадии проработки, и используются в других [системах]", - сказал он.

Легкий тактический самолет Checkmate разработки ПАО "Компания "Сухой" (входит в ОАК) был впервые представлен на авиасалоне МАКС-2021. Зарубежная презентация модели истребителя состоялась на авиасалоне Dubai Airshow 2021 в ОАЭ. В июле 2023 года сообщалось, что ОАК запатентовала три новые модификации Су-75 с измененной формой крыла, фюзеляжа и с уменьшенной заметностью для радиолокационных средств обнаружения: одноместную, беспилотную и двухместную.

В начале года ОАК на международной выставке вооружений World Defence Show 2024 в Саудовской Аравии представила макет самолета. Тогда же генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев сообщил ТАСС, что Су-75 Checkmate может стать платформой для разработки нового самолета совместно с партнерами из арабских стран.