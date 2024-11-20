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ТАСС

"Калашников" разработал новый дрон-камикадзе

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Президент концерна "Калашников" Алан Лушников
Президент концерна "Калашников" Алан Лушников.
Источник изображения: Дмитрий Феоктистов/ ТАСС

К концу ноября аппарат планируют испытать в зоне спецоперации, сообщил президент концерна Алан Лушников

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Концерн "Калашников" разработал новый дрон-камикадзе, который уже к концу ноября планируется испытать в зоне спецоперации. Об этом президент концерна Алан Лушников сообщил ТАСС во время открытия выставки "Ижмех: Традиции, мастерство, инновации" в Центральном академическом театре Российской армии.

"У нас есть новый управляемый барражирующий боеприпас. Сейчас завершаем его заводские испытания и в конце ноября должны выйти на апробацию в зоне СВО. По результатам апробации и [к моменту], когда будут оформлены все разрешительные документы, сможем его презентовать", - сказал он.

Сейчас предприятия "Калашникова" выпускают управляемые барражирующие боеприпасы "Куб", предназначенные для поражения бронетехники и живой силы противника. Они хорошо зарекомендовали себя в ходе СВО. В конце 2023 года впервые сообщалось о начале отгрузки в войска модернизированных беспилотников "Куб" с боевой частью повышенного могущества. 

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Страны
Россия
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БПЛА
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