Спецоперация будет продолжаться, пока угрозы от националистического и неонацистского "осиного гнезда" на границах с РФ не будут устранены, подчеркнул постпред России при организации

ООН, 19 ноября. /ТАСС/. Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя указал на неизбежность достижения целей специальной военной операции (СВО) России, независимо от предлагаемых Западом планов урегулирования украинского конфликта.

"Ее [СВО] цели будут реализованы в любом случае - дипломатическим или военным путем, вне зависимости от каких-либо мирных планов и схем, разрабатываемых на Западе в интересах спасения актера развлекательного жанра Зеленского", - заявил Небензя на заседании Совета Безопасности ООН, посвященном Украине.

По его словам, до тех пор, пока угрозы от националистического и неонацистского "осиного гнезда" на границах с РФ, "включая поглощение Украины НАТО", не будут устранены, "до тех пор, пока не прекратится дискриминация русскоязычного населения по языку, вере, истории, до тех пор, пока на Украине не прекратят обелять и возвеличивать пособников Гитлера", спецоперация "будет продолжаться".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в сентябре указывал, что российская спецоперация на Украине завершится, как только Москва тем или иным способом достигнет поставленных целей. Цели СВО перечислял президент России Владимир Путин. Среди них демилитаризация и денацификация Украины, ее нейтральный статус, а также признание сложившихся на земле реалий.