ВС РФ: поступающие в войска артиллерийские комплексы оснащаются защитой от БПЛА

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Все поступающие в войска артиллерийские комплексы оснащаются противодроновыми навесными комплектами дополнительной защиты и средствами радиоэлектронной борьбы. Об этом заявил начальник ракетных войск и артиллерии ВС РФ генерал-лейтенант Дмитрий Клименко.

«В условиях активного применения противником ударных БПЛА всем предприятиям — производителям артиллерийского вооружения были выданы требования по повышению защищенности артиллерийских систем от дальних средств поражения. В результате в настоящее время все поступающие в войска артиллерийские комплексы оснащаются навесными комплектами дополнительной защиты, так называемыми мангалами, а также средствами радиоэлектронной борьбы, обеспечивая живучесть нашей артиллерии на поле боя", - сказал он в интервью газете "Красная Звезда" ко Дню ракетных войск и артиллерии.

Генерал-лейтенант отметил, что анализ боевого применения вооружения ракетных войск и артиллерии позволяет "оперативно выдавать предприятиям оборонно-промышленного комплекса требования по их совершенствованию и вносить изменения в конструкцию образцов вооружения, реализуя заложенный в них модернизационный потенциал".

19 ноября ежегодно в Вооруженных силах России отмечается День ракетных войск и артиллерии. Дата празднования была установлена в ознаменование заслуг артиллерии в ходе контрнаступления под Сталинградом в 1942 году.