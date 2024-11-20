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ТАСС

Постпред при ООН: США в ближайшие дни объявят о новой военной помощи Украине

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© AP Photo/ Efrem Lukatsky, архив
© AP Photo/ Efrem Lukatsky, архив.
Источник изображения: © AP Photo/ Efrem Lukatsky, архив

В очередной пакет войдут средства ПВО и бронетехника, уточнила Линда Томас-Гринфилд

ООН, 19 ноября. /ТАСС/. Вашингтон планирует объявить в ближайшие дни о новой партии военной помощи Киеву. Об этом сообщила постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд на заседании Совета Безопасности всемирной организации, посвященном Украине.

"Мы будем наращивать поддержку Украины и в ближайшие дни объявим о новой партии военной помощи", - сказала она, уточнив, что в очередной пакет войдут средства противовоздушной обороны и бронетехника.

Вашингтонская администрация президента Джо Байдена активно поддерживала Киев, предоставляя значительные финансовые и военные ресурсы. Эта помощь включала поставки вооружений, обучение украинских военных и гуманитарную помощь на общую сумму свыше $59 млрд.

Российские власти неоднократно заявляли, что накачивание Украины оружием не снизит решимость Москвы и не изменит ход специальной военной операции.

Между тем во время своей предвыборной кампании избранный президент США Дональд Трамп декларировал, что намерен положить конец украинскому конфликту. Владимир Зеленский ранее неоднократно признавал, что существует риск прекращения американской поддержки Киева в случае возвращения Трампа в Белый дом. 

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