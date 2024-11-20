Войти
Интерфакс-АВН

SpaceX за сутки осуществила три запуска ракет со спутниками

195
0
0
Ракета-носитель Falcon 9
Ракета-носитель Falcon 9.
Источник изображения: Global Look Press/Paul Hennessy

Вашингтон. 18 ноября. ИНТЕРФАКС - Ракета Falcon 9 в понедельник вывела на орбиту индийский телекоммуникационный спутник NSIL GSAT-N2, сообщила компания-разработчик носителя SpaceX.

"Вывод индийского спутника NSIL GSAT-N2 подтвержден", - говорится в сообщении.

Запуск ракеты со спутником Индийской организацией космических исследований (ISRO) был осуществлен с 40-го стартового комплекса американских Космических сил на мысе Канаверал во Флориде в 13:31 по времени Восточного побережья США (в 21:31 по Москве). Примерно через полчаса спутник был выведен на заданную орбиту

Спутник GSAT-N2 массой 4,7 тонн предназначен для доступа к широкополосному интернету в отдалённых регионах Индии. Он обладает высокой пропускной способностью в 48 Гбит/с.

В рамках запуска первая многоразовая ступень ракеты-носителя, которая использовалась в 19-й раз, совершила управляемую вертикальную посадку на морскую платформу-дрон Just Read the Instructions в Атлантике.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Россия
США
Компании
ISRO
SpaceX
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 20.11 04:33
  • 1
Сбить с толком: чем располагает Россия против западных дальнобойных ракет
  • 20.11 03:00
  • 1
Ответ на "«Ударят со дня на день»: западная пресса рассуждает, когда Киев может нанести удары по РФ натовскими ракетами"
  • 20.11 00:02
  • 5755
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 19.11 23:23
  • 2
В США раскритиковали «ничего не бомбящий» российский бомбардировщик
  • 19.11 23:14
  • 1
Межправительственная комиссия РФ и Казахстана обсуждает проект "Байтерек"
  • 19.11 22:53
  • 1
Ядерные взрывы, удар по Киеву, разрушение ГЭС. Чем Россия может ответить на удары ATACMS
  • 19.11 22:29
  • 1
«Ударят со дня на день»: западная пресса рассуждает, когда Киев может нанести удары по РФ натовскими ракетами
  • 19.11 22:07
  • 0
Ответ на "Байден только что взвинтил ставки в конфликте, который унаследует Трамп, дав зеленый свет на удары ATACMS по России (CNN, США)"
  • 19.11 21:49
  • 0
Ответ на "WSJ: США ведут "войну чужими руками" на Украине из желания ослабить Россию"
  • 19.11 21:24
  • 0
Ответ на "Стармер и Макрон хотят убедить Байдена разрешить Украине удары дальнобойными ракетами по РФ - СМИ"
  • 19.11 19:21
  • 6
Стармер и Макрон хотят убедить Байдена разрешить Украине удары дальнобойными ракетами по РФ - СМИ
  • 19.11 11:09
  • 3
Российские бойцы оценили «Сармат-3»
  • 19.11 03:31
  • 1
WSJ: США ведут "войну чужими руками" на Украине из желания ослабить Россию
  • 18.11 18:15
  • 75
Россия использует пропаганду как средство войны против Запада - британский генерал
  • 18.11 17:52
  • 305
Космонавтика Илона Маска