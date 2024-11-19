Ту-95МС: крылатый «Медведь».

К 45-летию первого полета стратегического ракетоносца российской ядерной триады

45 лет назад состоялся первый полет стратегического ракетоносца Ту-95МС — выдающегося самолета российской ядерной триады.

Ту-95МС является единственным в мире серийным ракетоносцем с турбовинтовыми двигателями, а также удерживает лидерство по скорости среди всех турбовинтовых самолетов. Сегодня эти самолеты, которые на Западе получили прозвище «Медведь», составляют костяк стратегической авиации России. Почему эта грозная машина остается в строю уже более полувека и какие новшества несут в себе последние модификации — в нашем материале.

Самолет для дальнего броска

Турбовинтовой Ту-95, сегодня напоминающий динозавра из прошлых эпох, уже более полувека является одной из основных машин отечественной стратегической авиации. «Девяносто пятый» стал вызовом для своего времени, и таким он остается и по сей день. Современные модернизированные версии состоят на вооружении, и ни зашкаливающий уровень шумности, ни устаревший брутальный облик не делают его менее грозным, а напротив, придают русскому «Медведю» больше внушительности.

Этот самолет создавался в годы холодной войны как ответ на растущую мощь американской стратегической авиации. В начале 1950-х годов ОКБ Мясищева и ОКБ Туполева получают задание разработать межконтинентальный бомбардировщик: Владимир Мясищев выбрал реактивный вариант, а туполевцы смогли отстоять концепцию турбовинтовой машины как более экономически оправданной на тот момент. Несмотря на то, что Иосиф Сталин отдавал указ о создании именно реактивного «стратега», дальновидный Туполев оказался прав в выбранной схеме, и его самолету дали жизнь.

Первый опытный Ту-95МС. Источник: Ростех

Специально для будущего Ту-95 в ОКБ Николая Кузнецова был построен новый двигатель НК-12 мощностью 12 тыс. л. с., по своим характеристикам позволявший самолету без посадки и дозаправки пролетать до 12 тыс. км и брать на борт до 12 т вооружения. Эти двигатели с соосными многолопастными винтами до сих пор остаются уникальными в мировой практике. Интересно, что, имея турбовинтовые силовые установки, самолет мог развивать скорость, близкую к реактивным — 890 км/ч.

12 ноября 1952 года летчик-испытатель с говорящей фамилией Перелет впервые поднял опытный самолет в воздух, а с 1957 года Ту-95 уже пополняли флот дальней авиации. Практически сразу началась разработка различных модификаций новой машины. Модели Ту-95КД и Ту-95-20 вооружались крылатыми ракетами Х-20 с ядерной боевой частью, способными поражать цели на расстоянии до 600 км.

Кроме СССР, размещались грозные машины в африканских странах, во Вьетнаме, на Кубе, что давало советским военным возможность сдерживать противников практически по всему земному шару. С появлением баллистических ракет Ту-95 утратил свою решающую роль, но не перестал быть эффективным оружием.

Долгожитель ядерной триады

В 1960-х годах на основе «Медведя» были разработаны несколько самолетов специального назначения: океанский разведчик Ту-95РЦ, самолет ДРЛО Ту-126, дальний противолодочный самолет Ту-142, способный находить и поражать атомные подводные лодки с баллистическими ракетами. В 1961 году взлетел спроектированный на основе Ту-95 пассажирский авиалайнер Ту-114. Всего же «девяносто пятый» стал базой для 50 модификаций и опытных образцов.

В 1979 году на основе ракетоносца Ту-142М создается модернизированная версия Ту-95МС, которая сегодня является основной. В 1989 году на серийных Ту-95МС было установлено 60 рекордов скорости и высоты полета с грузом, а также продолжительности беспосадочного полета. Серийное производство «Медведей» продолжалось до начала 1990-х годов, за это время выпустили более 200 единиц.

Ту-95МС. Источник: Министерство обороны Российской Федерации

По сравнению с реактивными стратегами у Ту-95МС есть ряд «козырей», которые делают его до сих пор незаменимым самолетом для дальней авиации. «Девяносто пятый» экономически более выгоден, чем его реактивный собрат Ту-160: потребляет меньше топлива и менее требователен к устройству аэродромов. Кроме того, турбовинтовые двигатели Ту-95МС генерируют меньше тепла, чем турбореактивные, а, значит, такой самолет менее заметен для чужих спутников.

Экипаж Ту-95МС составляет семь человек. На нем устанавливаются четыре турбовинтовых двигателя НК-12МП, мощностью 15 тыс. л. с. каждый. Дальность полета в зависимости от нагрузки — от 6,5 до 10,5 тыс. км. Обороняется экипаж стратега с помощью двух двуствольных пушек ГШ-23, а в качестве ударного вооружения используются ракеты X-15 c дальностью стрельбы 2,5 тыс. км.

«Медведям» однозначно еще не пора на покой. «Туполев» проводит работы по плановой модернизации «девяносто пятых», устаревшее оборудование заменяется на новое. Кроме того, ведется разработка глубокомодернизированного Ту-95МСМ, которая позволит повысить эффективность самолета и значительно увеличить срок его службы. Первый полет этой модели состоялся в августе 2020 года. Также Объединенной двигателестроительной корпорацией создается новейшая версия двигателя НК-12МПМ, которой будут оснащаться модернизированные машины.

Ту-95МС. Источник: Объединенная авиастроительная корпорация

«Ту-95МС — один из самых узнаваемых и уважаемых военных самолетов в мире. Ему покоряются и скорость, и дальность — он до сих пор удерживает титул самого быстрого на планете винтового самолета. И именно за штурвалом Ту-95МС экипаж установил мировой рекорд по дальности полета в 30 тыс. км с дозаправками. Стратегические ракетоносцы Ту-95МС дальней авиации регулярно выполняют полеты по патрулированию воздушного пространства вдоль границ нашего государства, а также решают задачи в рамках спецоперации. Несмотря на то, что эта машина уже давно стоит на страже рубежей нашей Родины, возможности и актуальность этого грозного оружия ни у кого не вызывают вопросов. Благодаря модернизации, проведенной на предприятии Объединенной авиастроительной корпорации Ростеха, новейшая версия Ту-95МСМ обладает повышенной боевой эффективностью, может применять самое передовое авиационное вооружение, включая сверхдальние крылатые ракеты. На ракетоносцы устанавливаются новейшие системы навигации и связи. Совершенствование машины продолжается исходя из опыта применения в рамках СВО», — сказал генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов.

В планах Министерства обороны РФ — модернизация стоящих на вооружении самолетов Ту-95МС до уровня Ту-95МСМ. По мнению экспертов, эти меры продлят «девяносто пятым» жизнь в дальней авиации еще на несколько десятилетий.