Технологии, без которых нет будущего

Динамика современных конфликтов показывает, что успех на поле боя во многом зависит не только от комплексного применения средств разведки и огневого поражения, но в большей степени от правильно выбранного решения, пусть даже и не оптимального. Помните, ошибаться можно, врать нельзя. Вместе с тем, цена ошибки тоже может быть критической.

Так, в военном деле командир принимает решение единолично, на основе предложений и с учетом ряда факторов. Вместе с тем, с развитием технологий, динамика боевых действий кратно возросла. Однако, кроме влияния на динамику боевых действий цифровизация позволила использовать возможности вычислительных мощностей в интересах обработки больших массивов данных и подготовки рекомендаций для лица принимающего решение. Тогда и зародилась система поддержки принятия решений (СППР).

Для понимания, СППР – это программный инструмент, предназначенный для помощи в анализе данных и выработке оптимальных решений в сложных и многовариантных ситуациях.

Отметим, что военные СППР начали развиваться в 1950-х гг, когда военные стратеги и ученые начали использовать компьютерные технологии для моделирования и анализа военных сценариев. Эти системы помогали в прогнозировании исходов боевых действий и в принятии решений на стратегическом уровне.

Сейчас в военной сфере СППР – это интерактивная автоматизированная система, помогающая лицу, принимающему решение, использовать данные и модели для идентификации и решения задач.

В частности, система функционирует в двух состояниях – на этапе подготовки к военным действиям и в ходе военных действий. На этапе подготовки целевая функция системы – прогноз и принятие решения в предвидении военных действий, на этапе ведения – корректировка ранее принятого решения или выработка нового решения по результатам оценки обстановки.

СППР как правило состоит из ряда подсистем, в частности:

навигации (она позволит ответить на вопрос: «Где я?»);

топографических вычислений и тактических расчётов по электронным картам, оценки и анализа их результатов (она позволит ответить на вопрос: «Как я реализую свои возможности на выбранном участке местности в конкретных условиях?»);

выработки предложений по наращиванию своих возможностей в сложившейся обстановке и динамике (она позволит ответить на вопрос: «Что необходимо сделать для реализации своих возможностей?»);

сбора и анализа информации об обстановке, в том числе верификацию данных о местности (она позволит ответить на вопрос: «Что изменилось и что необходимо сделать в изменившихся условиях в реальном масштабе времени?»).

Кроме того, для решения задач необходимо специальное программное обеспечение, базы данных (о своих войсках и войсках противника, справочный и иной материал), средства подготовки документов, приёма и передачи данных.

Стоит отметить, что ведущие страны мира начинают подготовку к информационно-интеллектуально-роботизированной войне будущего.

Например, в «Стратегии национальной обороны» США одной из самостоятельных ее частей является «Стратегия искусственного интеллекта».

В соответствии с ней минобороны будет поддерживать опережающий по отношению к соперничающим государствам темп развития и внедрения технологий ИИ для обеспечения устойчивого превосходства американских оборонительных и наступательных систем вооружения.

Между тем, у американцев созданы и функционируют:

«Maven Smart System», система искусственного интеллекта, которая помогает анализировать обстановку и принимать решения на поле боя, способна быстро оценивать боевое пространство, собирать и анализировать огромные объемы данных для выявления целей и нанесения ударов;

«Project Convergence» программа для сухопутных войск ВС США, которая предназначена для получения информации от всех средств разведки, формирования общей обстановки и предоставления ее всем участникам группировки войск;

«Joint-All Domain Command And Control», система, объединяющая все средства обнаружения и целеуказания всех видов ВС США в единую сеть, по выработке предложений о наиболее эффективному способу воздействия, с учетом текущего состояния своих сил.

Востребованность, а главное – желание не отставать от своих конкурентов, послужили для России толчком для создания отечественного софта для суперкомпьютера, который был бы способен прогнозировать развитие вооруженных конфликтов.

Так, в 2014 г. по указу президента России был создан Национальный центр управления обороной Российской Федерации (НЦУО РФ) – военная структура, созданная для координации действий ВС РФ и поддержания их в боеспособном состоянии. Именно на его базе и был разработано программное обеспечение, решающее следующее задачи:

поддержание в готовности системы централизованного боевого управления ВС РФ;

контроль состояния ВС и группировок войск на стратегических направлениях;

управление, координация и контроль полетов российской военной авиации;

управление, координация и контроль выполнения задач силами ВМФ РФ.

Кроме того, в обязанности НЦУО входит предоставление руководству Минобороны информации о военно-политической обстановке в мире и общественно-политической ситуации в России.

НЦУО также координирует выполнение государственного оборонного заказа.

Наряду с этим, для повышения эффективности прогнозов результата предстоящей операции (боя) и принятия решения белорусские разработчики из НАН и Госвоенпрома внедрили интеллектуальные системы поддержки принятия решения и управления вооружением и военной техникой. В них реализованы принципы распределенного искусственного интеллекта, динамических адаптивных моделей знаний, параллельной обработки информации и другие – тождественные когнитивным функциям человека. Система, производит поиск решений без заранее заданного алгоритма и получает при выполнении конкретных задач результаты, сопоставимые как минимум с результатами интеллектуальной деятельности человека, то есть лица, принимающего решения. Примечательно, что СППР уже интегрирована в межвидовую автоматизированную разведывательно-ударную систему, которая с мая текущего года проходит испытания в войсках.

Таким образом, применение вышеуказанных систем предопределило изменения в военном деле. В данном контексте, внедрение искусственного интеллекта может стать третьей технической революцией в военном деле после изобретения пороха и создания ядерного оружия.

Павел Ковалев