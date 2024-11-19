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ТАСС

Боррель подтвердил разрешение США на удары вглубь РФ

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Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. Архивное фото
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. Архивное фото.
Источник изображения: © AP Photo / Efrem Lukatsky

Глава дипломатической службы Евросоюза отметил, что речь идет о расстояние до 300 км вглубь территории России

БРЮССЕЛЬ, 18 ноября. /ТАСС/. Глава дипломатической службы Евросоюза Жозеп Боррель подтвердил, что администрация США сняла ограничения на удары американскими ракетами на расстояние до 300 км вглубь территории России, это обсуждалось на встрече руководителей МИД стран ЕС.

Соответствующее заявление он сделал на пресс-конференции по итогам переговоров глав внешнеполитических ведомств государств - членов сообщества.

"Администрация США разрешила применение своих ракет на расстояние до 300 км вглубь территории России. Это не очень далеко, но это решение администрации США. Почему они приняли это решение сейчас, а не раньше, я не знаю", - сказал Боррель, отметив, что главы МИД стран ЕС "обсуждали это". 

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