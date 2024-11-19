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ТАСС

CTV: Трюдо намерен надавить на союзников для вступления Украины в НАТО

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Премьер-министр Канады Джастин Трюдо
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо.
Источник изображения: REUTERS/ Valentyn Ogirenko

Первый пункт так называемого плана Зеленского предполагает это, отметил телеканал

ОТТАВА, 18 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо на саммите Группы двадцати (G20) в Бразилии будет давить на союзников страны с целью предоставить Украине полноценное членство в НАТО. Об этом сообщил телеканал CTV.

"По данным высокопоставленных источников в правительстве, Трюдо будет продавливать первый пункт "Плана победы" <...> Зеленского, оказывая давление на союзников с целью предоставить Украине полноценное членство в НАТО", - сообщил CTV, уточнив, что первый пункт так называемого плана Зеленского и предполагает вступление Украины в альянс.

Телеканал отмечает, что данная инициатива Трюдо в том числе связана с тем, что с 2025 года Канада будет председателем в Группе семи (G7). Также CTV указал, что это происходит на фоне информации о том, что ряд западных стран разрешили наносить удары с территории Украины вглубь РФ тактическими баллистическими ракетами. Телеканала не сообщил, каковы шансы Трюдо на успех в реализации его инициативы, так как одобрить вступление Украины в НАТО должны все члены организации.

Зеленский еще в конце сентября отвез в США некий план завершения конфликта, так как в нем есть пункты, которые зависят от решения Вашингтона. Как поясняли в Киеве, суть идей Зеленского заключалась в том, чтобы усилить давление на Россию, в том числе посредством ударов дальнобойным оружием, и добиться начала переговоров по украинскому сценарию, то есть по так называемой формуле мира. Однако в Вашингтоне приняли план скептически, а Зеленский, по сути, признал, что покинул США без решения по ударам вглубь РФ западным оружием. После этого Зеленский активно навязывал "план победы" европейским партнерам, однако Киев не встретил той реакции, на которую рассчитывал. 

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Россия
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