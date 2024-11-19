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ТАСС

ЕС поставил Киеву 1 млн снарядов с опозданием на 8,5 месяца

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Источник изображения: topwar.ru

К концу зимы Евросоюз завершит обучение 75 тыс. солдат, сообщил уходящий на пенсию глава дипслужбы ЕС Жозеп Боррель

БРЮССЕЛЬ, 18 ноября. /ТАСС/. Уходящий 1 декабря на пенсию глава дипслужбы ЕС Жозеп Боррель сообщил, что ЕС "только что выполнил" свое обещание поставить Украине 1 млн снарядов в течение года, которое Брюссель дал в феврале 2023 года. Об этом Боррель написал в своем блоге, опубликованном на официальном сайте внешнеполитической службы Евросоюза.

"Мы только что выполнили наше обещание поставить 1 млн снарядов Украине, а к концу зимы мы завершим обучение 75 тыс. солдат", - сообщил Боррель. Ранее он сообщал, что к началу октября страны ЕС обучили 60 тыс. человек для ВСУ.

Боррель и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в феврале 2023 года пообещали поставить Киеву 1 млн снарядов в течение 12 месяцев - то есть к началу марта 2024 года. Таким образом задержка составила около 8,5 месяца. Для этого ЕС не только использовал снаряды со своих складов, но занимался интенсивным наращиванием их производства во всех странах ЕС и закупками снарядов по всему миру.

Милитаризацией европейской военной промышленности в Еврокомиссии фон дер Ляйен занимался французский еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон. По сообщениям европейских СМИ, фон дер Ляйен лично отказалась оставлять его во втором составе своей Еврокомиссии, потребовав от президента Эмманюэля Макрона заменить Бретона на любого другого кандидата, которым стал малоизвестный Стефан Сежурне.

Вторая комиссия фон дер Ляйен начнет работу с 1 декабря. В ней главу дипслужбы Борреля сменит эстонка Кая Каллас, а милитаризация ЕС будет поручена еврокомиссару по обороне литовцу Андрюсу Кубилюсу. Должность еврокомиссара по обороне будет создана в Еврокомиссии впервые. 

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