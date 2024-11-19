Захарова предупредила об ощутимом ответе РФ на удары западными ракетами

Применение Киевом такого оружия радикально изменит суть конфликта, заявила официальный представитель МИД России

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Ответ Москвы на удары западными дальнобойными ракетами по территории РФ будет адекватным и ощутимым. Применение Киевом такого оружия радикально изменит суть конфликта, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Использование Киевом дальнобойных ракет для атак по нашей территории будет означать прямое участие США и их сателлитов в боевых действиях против России, а также радикальное изменение сути и природы конфликта. Ответ России будет в таком случае адекватным и ощутимым", - указала дипломат.

Захарова также отметил, что неясно, опираются ли вбросы о разрешении на официальные источники.

Представитель МИД РФ считает, что никакое "чудо-оружие", на которое молится Владимир Зеленский, не сможет повлиять на ход СВО.