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ТАСС

Захарова предупредила об ощутимом ответе РФ на удары западными ракетами

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Источник изображения: © Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

Применение Киевом такого оружия радикально изменит суть конфликта, заявила официальный представитель МИД России

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Ответ Москвы на удары западными дальнобойными ракетами по территории РФ будет адекватным и ощутимым. Применение Киевом такого оружия радикально изменит суть конфликта, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Использование Киевом дальнобойных ракет для атак по нашей территории будет означать прямое участие США и их сателлитов в боевых действиях против России, а также радикальное изменение сути и природы конфликта. Ответ России будет в таком случае адекватным и ощутимым", - указала дипломат.

Захарова также отметил, что неясно, опираются ли вбросы о разрешении на официальные источники.

Представитель МИД РФ считает, что никакое "чудо-оружие", на которое молится Владимир Зеленский, не сможет повлиять на ход СВО. 

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