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ТАСС

Боррель предложил ЕС вложить в военную промышленность Украины €1 млрд

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Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза.
Источник изображения: © РИА Новости / Стрингер

ЕС уже передал Киеву €400 млн, отметил глава дипслужбы ЕС

БРЮССЕЛЬ, 18 ноября. /ТАСС/. Уходящий в скором времени на пенсию глава дипслужбы ЕС Жозеп Боррель предложил "выгодно вложить в военную промышленность Украины €1 млрд", он также вновь призвал экспроприировать все замороженные активы России и потратить их на военные нужды. Об этом Боррель написал в своем блоге, опубликованном на официальном сайте внешнеполитической службы Евросоюза.

Описывая итоги своей последней и самой продолжительной поездки на Украину 9-11 ноября, Боррель рассказал, что его сводили в "скрытые от глаз цеха по производству беспилотников".

"Там украинские партнеры попросили" Борреля "внести больше средств" на поддержание "украинской оборонной промышленности", заверив его, что с 2022 года она "выросла в 18 раз".

"Это должно быть не меньше €1 млрд. Никуда более мы не сможем вложить деньги с большей выгодой", - написал Боррель после этого визита.

Он напомнил, что ЕС уже передал Киеву €400 млн на нужды оборонной промышленности летом в рамках первого транша изъятых доходов от реинвестирования замороженных активов РФ, однако теперь он считает эту сумму "явно недостаточной".

Боррель вновь призвал экспроприировать "все €300 млрд замороженных активов России", а не только доходы от реинвестирования этих средств, и "пустить их на оборону".

Все эти меры, должны дополняться значительным расширением военных поставок ЕС, чтобы это позволило Украине, "добиться мира силовым путем", считает главный евродипломат. Эту формулу в Брюсселе теперь используют взамен употреблявшегося до провального украинского наступления летом 2023 года призыва обеспечить "победу Украины на поле боя".

Боррель вместе с первым составом Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен уходит в отставку с 1 декабря. В новом составе его сменит во главе дипслужбы ЕС эстонка Кая Каллас, а милитаризация ЕС будет поручена еврокомиссару по обороне литовцу Андрюсу Кубилюсу, который в этом качестве сменит француза Тьерри Бретона. 

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