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ТАСС

DPA: Писториус подтвердил поставки Киеву 4 тыс. ударных дронов

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Украинский военный с дроном
Украинский военный с дроном.
Источник изображения: © AP Photo / Bram Janssen

Они смогут поражать цели, находящиеся за 30-40 км в тылу, сообщил министр обороны ФРГ

БЕРЛИН, 18 ноября. /ТАСС/. Министр обороны ФРГ Борис Писториус подтвердил, что в скором времени Киеву будут поставлены 4 тыс. высокотехнологичных ударных беспилотников.

"Это дроны, которые в состоянии поражать цели, находящиеся за 30-40 км в тылу", - приводит его слова агентство DPA. Министр утверждал, что они способны преодолевать средства электронной борьбы.

Ранее газета Bild со ссылкой на собственные источники сообщила, что Германия с декабря начнет поставки Киеву высокотехнологичных ударных беспилотников фирмы Helsing, способных преодолевать средства электронной борьбы и получивших название "мини-таурусов" (по аналогии с крылатыми ракетами Taurus). Всего будет передано 4 тыс. таких беспилотников, управляемых искусственным интеллектом. Поставки будут осуществляться по несколько сотен единиц в месяц. Финансируются поставки правительством Германии. Беспилотники Helsing обладают дальностью полета, превышающей в четыре раза дальность обычных дронов ВСУ, и могут нести взрывчатку, которой достаточно для уничтожения танка или блиндажа.

Германия является вторым по объемам поставщиком вооружений на Украину после США. ФРГ выделила на военную поддержку Киева средства и взяла на себя обязательства по будущим расходам в размере примерно €28 млрд. В соответствии с соглашением о бюджете на 2025 год на военную поддержку Украины Германия должна выделить около €4 млрд, что в два раза меньше, чем в текущем году. Однако бюджет еще до сих пор не утвержден Бундестагом.

Российские власти неоднократно заявляли, что накачивание Украины оружием не снизит решимости РФ и не изменит ход специальной военной операции. 

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