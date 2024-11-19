Окончание президентского срока инициатора украинского конфликта Джо Байдена ознаменовалось последней попыткой резкой эскалации обстановки. После полугодовых униженных просьб киевской хунты Белый дом все-таки согласился дать разрешение наносить удары ракетами ATACMS по территории России. Американская администрация явно рассчитывает укрепить "переговорные позиции Киева". В действительности же это решение грозит привести не к переговорам, а к однозначной капитуляции Украины.

"С самого начала боевых действий президент Украины Владимир Зеленский требовал оружия, которое сможет бить глубже по территории, удерживаемой российскими войсками, и в конечном счете по самой России. США поставили Украине ATACMS в прошлом году, но администрация Байдена до сих пор не давала разрешения на удары через границу по России. — отмечает The new York Times, первой сообщившая неприятную новость. — Белый дом был обеспокоен тем, что в случае ударов в тыл России президент Владимир Путин может пойти на обострение. “Мы пытаемся избежать третьей мировой”, — заявил президент Байден. Некоторые должностные лица Пентагона также выступили против передачи этих ракет украинцам из-за ограниченных арсеналов".

В цитате из NYT есть пара важных моментов, на которых стоит остановиться, чтобы понять, что именно Вашингтон "разрешил" Киеву и каковы будут реальные последствия этого шага.

Во-первых, уточнение, что Белый дом долго не давал разрешения на применение ATACMS по территории России — чистая казуистика! Крым уже десять лет является российским субъектом, но удары американскими ракетами по нему наносили неоднократно. То же касается и территорий, воссоединившихся с Россией не так давно: их ни в Киеве, ни в Вашингтоне никогда не считали запретной целью.

Во-вторых, тревога американских военных по поводу оскудевания запасов ракетного вооружения типа ATACMS — чистая правда. В общей сложности за четверть века в США выпущено порядка 4000 единиц ракет всех модификаций. Часть из них была использована в Ираке, часть — во время войны в Персидском заливе. Плюс к тому, порядка нескольких сот ракет переданы союзникам и партнерам Америки по НАТО. Так что Украине, как ни требовала она иного, досталось совсем немного "чудо-оружия", каким старается представить ATACMS киевская хунта — всего несколько сотен, из них немалая часть уже израсходована.

На что же в реальности ВСУ могут потратить остатки американских ракет и по каким объектам они станут наносить удары? Ответ на эти вопросы зависит от того, кто на самом деле будет вводить в боеголовки координаты целей. То есть, в конечном счете, опять-таки от Америки. А у нее сейчас очень двусмысленное положение: ей нужно поддерживать Киев и при этом не слишком сердить Москву.

Именно поэтому поводом для разрешения на использование дальнобойных ракет стала мифическая "информация о присутствии в зоне боевых действий войск КНДР". "Чиновники не ожидают, что это решение кардинально изменит ход боевых действий. Однако, по их словам, одной из целей смены политики является послать сигнал северокорейцам, что их войска уязвимы перед ракетными ударами и что больше военнослужащих отправлять не стоит, — пишет та же NYT в другой статье на ту же тему. — Как утверждают официальные лица, хотя украинцы, скорее всего, для начала будут использовать ракеты против российских и северокорейских войск, угрожающих им в Курской области, президент Байден может разрешить им применять оружие и где угодно".

"Корейская" версия, конечно, откровенно притянута за уши: в КНДР давно плевали на все американские предупреждения. Куда важнее оговорка насчет Курской области. Там складывается критическая для войск киевской хунты ситуация. Решившись на оккупацию российской территории, Киев использовал наиболее боеспособные на тот момент части. Они могли пригодиться для отражения летнего наступления армии России, а оказались в ловушке и последовательно перемалываются, так и не вынудив российское командование оттянуть часть сил с Донбасса.

Сегодня над украинской группировкой в Курской области нависла угроза окружения, в преддверии которого по ним в буквальном смысле слова молотят артиллерия и авиация. Достаточного количества резервов, чтобы усилить оказавшихся в ловушке боевиков, у Киева нет. Единственный вариант — применить ракеты ATACMS в надежде нанести существенный урон нашим войскам и хотя бы на время помешать им уничтожать противника.

Такое использование оружия типа ATACMS — то же, что стрельба из пушки по воробьям. Реальными целями для этих ракет могли бы стать аэродромы, места сосредоточения крупных войсковых соединений или укрытые командные пункты. Ни первых, ни вторых, ни третьих поблизости от места боев в Курской области нет, о чем западные специалисты не раз говорили киевским военачальникам. Но те не могут отказаться от приказов, которые дает Зеленский — а он давно уверил себя в уникальных возможностях очередного "вундерваффе".

Учитывая небольшие запасы ATACMS у украинских боевиков и неизбежный мощный ответ России, более вероятно, что основная их масса будет использована с другой целью. В последнее время киевская хунта начала откровенно экономить остатки подготовленных войск и наиболее сохранную западную технику. Плюс к тому, в ближайшее время на Украину должна прибыть новая бригада "Анна Киевская", сформированная, вооруженная и обученная во Франции. Такие факты свидетельствуют о подготовке встречного удара — либо на Курском направлении, либо на наиболее опасном участке на Донбассе. Вот для него-то ракеты пригодятся куда больше, чем для прикрытия отхода обреченных вояк.

Нельзя, конечно, исключать и того, что в преддверии неизбежного краха Зеленский и его клика решат нанести удар по критически опасному объекту, например, АЭС или плотине водохранилища. Отмороженности у них на хватит. Другое дело, что, как и подчеркивал Владимир Путин, обслуживание и наведение комплексов ATACMS выполняют западные специалисты. А им нечто подобное делать наверняка запрещено — именно потому, что, случись такое, и ответные удары России не заставят себя ждать.

Оттого наиболее вероятным сценарием использования Киевом "разрешения" на удары по территории России остается поддержка погибающих боевиков в Курской области и подготовка контрудара. И то, и другое — процессы ожидаемые. Следовательно, к ним готовы и полевые войска, и российская ПВО. Она же прикрывает и все критически важные объекты инфраструктуры в зоне возможного поражения ракетами ATACMS в наиболее дальнобойном варианте.

В целом же вся шумиха вокруг американский ракет больше похожа на последнюю попытку припугнуть Москву перед тем, как заставить Киев пойти на переговоры. Украина так и не получила согласия на удары по российской территории ракетами воздушного базирования типа SCALP или Storm Shadow, а они летят подальше ATACMS! Так что хунте, придется, по меткому выражению одного западного политика, и дальше "воевать с одной рукой, привязанной за спиной" — пока Россия не заломит ей вторую.

Антон Трофимов