Сбить с толком: чем располагает Россия против западных дальнобойных ракет

Отечественная ПВО имеет опыт противодействия всем ударным системам на вооружении Украины

Российские средства ПВО могут эффективно сбивать дальнобойные ракеты, уверены опрошенные «Известиями» эксперты. На этапе полета их могут уничтожать системы С-300 и С-400, а на конечном участке С-350, «Торы» и «Панцири». Тем не менее, применение ВСУ изделий с дальностью действия в 300 км подвергает потенциальной опасности Смоленскую, Калужскую, Липецкую, Воронежскую, Курскую область, а также Крым и Краснодарский край. Что российские средства противовоздушной обороны могут противопоставить возможному применению западных ракет с территории Украины, — в материале «Известий».

Каковы возможности ПВО против западных дальнобойных ракет

По поставленным ВСУ ракетам Storm Shadow работают все российские современные комплексы ПВО, рассказал «Известиям» военный эксперт Владислав Шурыгин.

— «Панцири», «Торы», «Буки» уничтожают эти ракеты без проблем, — пояснил он. — По ATACMS на конечной траектории, когда они пикируют с большим углом на цель, хорошо работает С-350 «Витязь». С-400 «Триумф» уничтожает эти ракеты на траектории полета. При пикировании они могут и не успевать. Мы достаточно успешно сбиваем эти ракеты — по-моему, попадание в цели не превышает 15-20%. Ситуацию в ходе СВО этими ракетами они не изменят. Запас этих ракет у ВСУ ограничен. В лучшем случает у них есть два-три десятка ATACMS — и это с учетом того, что им передадут. Storm Shadow — до 15-20 ракет.

При этом для использования Storm Shadow понадобится авианоситель — самолет Су-24, приспособленный для их запуска, а их очень мало. Сейчас они пытаются приспособить F-16 для их пусков, но неизвестно, получилось ли это сделать, заключил эксперт.

— Потенциальную зону поражения можно представить, — рассказал «Известиям» экс-замглавкома ВВС по вопросам объединенной системы ПВО стран СНГ генерал-лейтенант Айтеч Бижев. — Из района подконтрольного Украине Херсона ракета ATACMS добьет до Керчи, что ставит под угрозу Крымский мост. Из Запорожской области они смогут простреливать весть Крым. Безусловно под удар попадает вся Курская область. В радиусе этих ракет — Воронеж и другие важные города и районы. Но тут важно знать, что мы уничтожали и Storm Shadow и ATACMS — нерешаемых вопросов с их уничтожением не возникло.

Все комплексы, включая те, которые есть у ПВО сухопутных войск, подходят для борьбы с этими ракетами, отметил эксперт.

— На конечном участке их будут уничтожать и «Торы», и «Панцири». В ходе полета — С-300, С-400 и другие, — рассказал он.

ВС РФ на угрожаемых направлениях надо усиливать средства противовоздушной обороны и средства РЭБ, полагает Айтеч Бижев.

— В радиусе действия ракет, которые есть у ВСУ, — 300 км, — отметил он. — В первую очередь, там надо убирать и маскировать важные военные объекты, те же самолеты надо перебазировать с аэродромов вглубь территории. Усиливать оборону важных промышленных и инфраструктурных объектов — особенно атомных. Курская АЭС и другие — это потенциальные цели для противника. Также надо менять тактику ведения боевых действие, сделав акцент на контрмеры против ракет противника. И это надо сделать быстро.

Военный эксперт Виктор Литовкин также уверен, что российские средства ПВО могут эффективно сбивать дальнобойные западные ракеты.

— Наши комплексы ПВО С-300, С-400 и даже «Тор» уже показали, что могут спокойно сбивать такие цели, — рассказал он «Известиям». — Но есть вопрос, куда полетят западные ракеты, насколько это будет внезапно. Ведь никакая страна не может создать сплошное поле ПВО, поэтому есть вероятность получения крупного ущерба. Английские и французские ракеты Storm Shadow/SCALP-EG — пока небольшая угроза, так как это ракеты воздушного базирования, и у Украины сейчас довольно ограниченные возможности для их использования.

А вот американские ракеты ATACMS представляют опасность, так как могут применяться с наземной пусковой установки HIMARS, отметил Виктор Литовкин.

Сообщения в западных СМИ о решении президента США Джо Байдена разрешить Киеву применять ракеты ATACMS для ударов вглубь России появились 17 ноября. Официальные лица США не подтвердили и не опровергли эту информацию. В то же время официальный представитель правительства ФРГ Вольфганг Бюхнер заявил, что Берлин был заранее оповещен о решении США разрешить Киеву удары дальнобойными ракетами по позициям в РФ. При этом он отметил, то это не изменит решения канцлера Германии не поставлять Киеву ракеты Taurus.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил в понедельник, что Кремль знаком с информацией о разрешении наносить удары вглубь территории России только из западных СМИ. При этом он отметил, что уходящая американская администрация продолжает разжигать конфликт. «Очевидно, что уходящая администрация в Вашингтоне намерена предпринять шаги, чтобы продолжать подливать масло в огонь и провоцировать дальше нагнетание напряженности вокруг этого конфликта», — сказал представитель Кремля.

Он также сообщил, что в Москве видят главную опасность ситуации в том, что эти удары способны выполнять только западные страны, а не Украина: целенаведение и обслуживание ракет выполняют западные специалисты, а не украинские. «Это кардинальным образом как раз меняет модальность их вовлеченности в конфликт», — сказал Песков, отметив, что «в этом опасность и провокационность этой ситуации».

Какими ракетами располагают ВСУ, и какие у них возможности

В распоряжении ВСУ могут находиться различные ракетные системы большой дальности западного производства. Наибольшее беспокойство вызывают ракетные комплексы производства США GMLRS и ATACMS, которые могут применяться из пусковых ракетных систем M142 HIMARS и M270 MLRS. Проблема в том, что ВСУ сегодня располагают достаточно большим количеством пусковых установок этих типов (несколько десятков) и освоили их применение.

Особенностью использования этих комплексов является еще и то, что они обладают минимальным временем развертывания и способны получать информацию о целях в цифровом виде непосредственно перед нанесением удара по цели. Высокая мобильность создает определенные сложности с определением местонахождения пусковых установок и их уничтожением. Ракеты GMLRS обладают дальностью действия до 70-90 км.

Ракеты ATACMS с зависимости от модификаций имеют дальность действия от 140 до 300 км. Точность и тех и других за счет корректировки с использованием спутниковой навигации достаточно высокая. Если по ракетам GMLRS запасы США достаточно велики, то по ракетам ATACMS американские запасы ограничены, и с большой вероятностью США будут дозировать поставки ракет с дальностью действия 300 км, предпочитая им более старые модификации ракет с меньшим радиусом.

Подавляющее большинство современных российских систем ПВО создавались, когда ракетная система ATACMS уже существовала, и её возможности были известны разработчикам. Соответственно, такие системы как С-300, С-400, С-350 «Витязь», «Тор», «Бук-М2» и «Бук-М3», а также все модификации комплекса «Панцирь» могут успешно поражать ракеты типа ATACMS.

Однако ни одна система ПВО не обеспечивает вероятности поражения 100% оперативно-тактических ракет, а следовательно, только многоэшелонная система ПВО с перекрытием зон поражения ракетных комплексов ПВО может обеспечить более высокую вероятность защиты охраняемого объекта.

Кроме ракет GMLRS и ATACMS теми же пусковыми установками могут применяться менее массовые, но более современные ракеты GLSDB совместного американо-норвежского производства с дальностью действия до 140 км.

Также на дальность около и более 300 км могут применяться крылатые ракеты европейского производства Storm Shadow (Великобритания) и SCALP-EG (Франция). Их экспортные варианты имеют дальность около 300 км, но стандартные модификации могут применяться на дальность до 560 км.

Поставка дальнобойных ракет такого типа маловероятна, но и 300 км дальности при получении разрешения на применение в глубину территории России значительно расширяет количество объектов, которые будут находиться под угрозой ракетного нападения. Германские ракеты Taurus также обладают дальностью действия до 500 км — но они пока не поставлялись Германией ВСУ.

Появление в составе ВСУ ракет с дальностью действия даже в 300 км подвергает опасности российские регионы на глубину до Смоленска, Калуги, Липецка, Воронежа, Волгодонска и Краснодара. В случае, если решение западных стран о возможности применения ракет ВСУ на такую дальность будет реализовано, это потребует усиления систем ПВО во всех приграничных регионах. Вероятно, это и будет сделано. Кроме того, потребуется проведение активного поиска и уничтожения как складов западных ракет, так и средств их применения — носителей и пусковых установок. А также уничтожение штабной инфраструктуры.

Богдан Степовой

Дмитрий Корнев

Владимир Матвеев