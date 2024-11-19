Поступившие на вооружение бундесвера танки Leopard 2A7A1 названы одними из самых защищённых в мире

Источник изображения: topwar.ru

203-й бронетанковый батальон немецкой армии в следующем году получит новую технику. Это недавно поступившие на вооружение бундесвера танки Leopard 2A7A1, которые были названы экспертами одними из самых защищенных в мире.

Об этом сообщает специализированная западная пресса.

Этот основной боевой танк считается лучшим в серии Leopard 2. Данная техника сочетает в себе эффективные системы вооружения и совершенные средства защиты, позволяющие успешно решать поставленные боевые задачи.

Источник изображения: topwar.ru

Отличительной особенностью Leopard 2A7A1 является интегрированная в его конструкция разработанная в Израиле система активной защиты Trophy. Она надежно защищает от противотанковых ракет и реактивных гранат (ПТУР и РПГ) обнаруживая и нейтрализуя угрозы, до того как они достигнут танка. Система Trophy состоит из внешних радиолокационных антенн и пусковых установок, а также внутреннего блока управления и источника питания, встроенных в башню и шасси.

Танк оснащен модульной броней из передовых материалов, таких как титан, вольфрам и керамика. Они обеспечивают превосходную защиту от кинетических и химических угроз.

Данная техника является разработкой немецкой компании Krauss-Maffei Wegmann (KMW), которая сейчас называется KNDS.

Модернизированный танк Leopard 2A7A1 является временным решением, пока на вооружение немецкой армии не поступит более совершенный Leopard 2A8, оснащенный облегченным комплексом активной защиты Trophy.