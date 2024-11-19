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Перспективы машиностроительного комплекса Урала 2024-2025 обсуждены в Екатеринбурге - холдинг "Швабе"

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Продукция ВСМПО-АВИСМА
Продукция ВСМПО-АВИСМА.
Источник изображения: rostec.ru

Москва. 18 ноября. ИНТЕРФАКС - Тенденции развития цифровых технологий на промышленных предприятиях обсуждены в ходе конференции "Перспективы машиностроительного комплекса Урала 2024-2025", прошедшей на базе Уральского оптико-механического завода имени Яламова (УОМЗ), сообщила в понедельник пресс-служба холдинга "Швабе", в состав которого входит предприятие.

"Главное преимущество конференции заключается в её формате. Участники не только получают новые знания от экспертов, но и закрепляют их на практике. Кроме того, программа разделена на тематические блоки, каждый из которых посвящён определенной теме. Это позволяет детально изучить предмет и улучшить профессиональные навыки", - сказал генеральный директор УОМЗ Анатолий Слудных, которого цитирует пресс-служба.

По её информации, конференция проходила два дня. В первый участники обсудили цифровые решения в машиностроительном производстве. Второй день конференции был посвящён управлению человеческими ресурсами. Перед участниками с лекциями выступили ведущие специалисты в области экономики данных и искусственного интеллекта, цифровизации производственных процессов, управления трудовыми коллективами.

"Помимо лекций, программа включала также другие форматы взаимодействия. Например, в ходе практикума "Ситуационное лидерство" и тренинга "Эффективные взаимодействия в коллективе: практики и инструменты управления" молодые специалисты и студенты изучили методы взаимодействия в команде, которые улучшают коммуникацию и координацию рабочих процессов", - сказано в сообщении.

Участниками двух треков конференции стали представители УОМЗ, Машиностроительного завода имени М.И.Калинина, Уральского приборостроительного завода, Научно-исследовательского института "Вектор", Уральского проектно-конструкторского бюро "Деталь", корпорации ВСМПО-АВИСМА, Уралтрансмаша, Уральского электромеханического завода, Каменск-Уральского литейного завода, а также Уральского государственного экономического университета и Уральского федерального университета, сообщает пресс-служба.

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