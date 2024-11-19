Войти
ТАСС

Сийярто отметил успехи российских войск в зоне СВО

318
0
0
Боевая работа 152-мм пушки "Гиацинт-Б" в зоне СВО
Боевая работа 152-мм пушки "Гиацинт-Б" в зоне СВО.
Источник изображения: © РИА Новости / Станислав Красильников

Они стали частью новой реальности вокруг Украины, отметил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии

БУДАПЕШТ, 18 ноября. /ТАСС/. Успешные действия России на поле боя стали частью новой реальности, сложившейся вокруг конфликта на Украине, однако Запад не хочет этого замечать и продолжает придерживаться своей прежней ошибочной политики. Такое мнение выразил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, принимающий участие во встрече глав МИД стран Евросоюза в Брюсселе.

"Наступательные действия России становятся все более интенсивными и в последнее время достигают все более впечатляющего успеха", - сказал Сийярто в беседе с венгерскими журналистами в столице Бельгии, транслировавшейся на телеканале М1.

Он отметил, что успехи российских войск на фронте являются частью "новой реальности", которая сложилась под воздействием нескольких факторов. В их числе министр назвал успехи правых партий на выборах в ряде стран ЕС, которые показали, что проголосовавшие за них "люди не хотят войны". Еще один фактор - победа на выборах в США лидера республиканцев Дональда Трампа, также выступающего за прекращение конфликта на Украине. Кроме того, гуманитарная ситуация на Украине чрезвычайно быстро ухудшается с приближением зимы, напомнил Сийярто.

По его словам, "это четыре фактора новой реальности". "С учетом этого необходимо наконец понять, что пришло время положить конец войне, потому что каждый день приводит к тому, что ситуация становится все хуже и хуже с точки зрения Европы и с точки зрения Украины", - заключил глава МИД.

Будапешт последовательно выступает за урегулирование украинского конфликта мирным путем за столом переговоров и предлагает в этих целях не прерывать диалог с Москвой. Венгрия не поставляет вооружения Украине, но оказывает ей гуманитарную помощь и осуждает действия России в отношении соседней страны. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Бельгия
Венгрия
Россия
США
Украина
Персоны
Трамп Дональд
Проекты
Евросоюз
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 19.11 08:24
  • 5689
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 19.11 03:31
  • 1
WSJ: США ведут "войну чужими руками" на Украине из желания ослабить Россию
  • 19.11 02:43
  • 1
В США раскритиковали «ничего не бомбящий» российский бомбардировщик
  • 18.11 18:15
  • 75
Россия использует пропаганду как средство войны против Запада - британский генерал
  • 18.11 17:52
  • 305
Космонавтика Илона Маска
  • 18.11 16:08
  • 0
Технологии, без которых нет будущего
  • 18.11 07:17
  • 2
Российские бойцы оценили «Сармат-3»
  • 17.11 10:07
  • 3
Ответ на достаточно распространенное мнение, а именно: "Недостатки выдают за достоинства. Российские лампасы выдали малокомпетентные требования по сверхманевренности в ущерб не видимости, которые на Украине никак не пригодились."
  • 16.11 18:28
  • 2748
Как насчёт юмористического раздела?
  • 16.11 16:28
  • 0
Трамп «у руля» или ядерный зонтик в Европе
  • 16.11 02:46
  • 2
В США ситуацию с российским танком Т-14 «Армата» описали словами Шекспира
  • 15.11 17:18
  • 683
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 15.11 12:34
  • 1369
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 15.11 10:15
  • 7
Россия вернется к созданию сверхзвуковых лайнеров
  • 15.11 08:14
  • 2
Летчик-испытатель считает, что Су-57 превосходит китайскую новинку J-35