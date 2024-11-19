Сийярто отметил успехи российских войск в зоне СВО

Они стали частью новой реальности вокруг Украины, отметил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии

БУДАПЕШТ, 18 ноября. /ТАСС/. Успешные действия России на поле боя стали частью новой реальности, сложившейся вокруг конфликта на Украине, однако Запад не хочет этого замечать и продолжает придерживаться своей прежней ошибочной политики. Такое мнение выразил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, принимающий участие во встрече глав МИД стран Евросоюза в Брюсселе.

"Наступательные действия России становятся все более интенсивными и в последнее время достигают все более впечатляющего успеха", - сказал Сийярто в беседе с венгерскими журналистами в столице Бельгии, транслировавшейся на телеканале М1.

Он отметил, что успехи российских войск на фронте являются частью "новой реальности", которая сложилась под воздействием нескольких факторов. В их числе министр назвал успехи правых партий на выборах в ряде стран ЕС, которые показали, что проголосовавшие за них "люди не хотят войны". Еще один фактор - победа на выборах в США лидера республиканцев Дональда Трампа, также выступающего за прекращение конфликта на Украине. Кроме того, гуманитарная ситуация на Украине чрезвычайно быстро ухудшается с приближением зимы, напомнил Сийярто.

По его словам, "это четыре фактора новой реальности". "С учетом этого необходимо наконец понять, что пришло время положить конец войне, потому что каждый день приводит к тому, что ситуация становится все хуже и хуже с точки зрения Европы и с точки зрения Украины", - заключил глава МИД.

Будапешт последовательно выступает за урегулирование украинского конфликта мирным путем за столом переговоров и предлагает в этих целях не прерывать диалог с Москвой. Венгрия не поставляет вооружения Украине, но оказывает ей гуманитарную помощь и осуждает действия России в отношении соседней страны.