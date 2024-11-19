«Росэлектроника» разработала базовые станции нового поколения для DMR-сетей.

Аппаратура позволяет использовать до 12 каналов связи с выделенным каналом управления

Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех завершил разработку базовых станций стандарта DMR (Digital Mobile Radio) уровня Tier III для создания распределенных цифровых сетей связи разного масштаба. Аппаратура обеспечивает устойчивую к помехам профессиональную радиосвязь и имеет функцию защиты переговоров от прямого прослушивания.

Новые базовые станции, разработанные инженерами концерна «Созвездие» холдинга «Росэлектроника», позволяют использовать до 12 каналов связи с выделенным каналом управления. Это значительно повышает абонентскую емкость системы, ее надежность, а также увеличивает зону покрытия по сравнению с аппаратурой предыдущего поколения. В оборудовании применяется режим транкинга — автоматического выбора свободного канала при установлении вызова. Для повышения помехоустойчивости связи при замираниях сигнала в оборудовании реализована возможность разнесенного приема.

Аппаратура способна синхронизироваться от навигационных сигналов, самостоятельно диагностировать неисправности и автоматически корректировать режим работы. Оборудование совместимо со всеми существующими отечественными и зарубежными гражданскими системами профессиональной мобильной радиосвязи стандарта DMR. На сегодняшний день разработаны две модификации базовых станций DMR уровня Tier III для диапазонов частот 146-174 МГц и 401-486 МГц.

Для управления сетью связи специалистами концерна создан программный диспетчерский комплекс «Созвездие ДМР». Решение позволяет вести реестр пользователей, разграничивать уровни их доступа к элементам и возможностям радиосети, устанавливать индивидуальные и групповые вызовы между мобильной станцией и диспетчером, отправлять текстовые сообщения, а также отслеживать перемещение абонентов в режиме реального времени. Диспетчерский комплекс поддерживает актуальные версии операционных систем Windows и Astra Linux. Решение не требует установки дополнительного программного обеспечения — диспетчер работает через web-интерфейс с любого компьютера.

«Концерн „Созвездие“ сформировал линейку DMR-оборудования, включающую переносные и автомобильные радиостанции, базовые станции, ретранслятор, а также программное решение для управления сетью. Это позволит предприятию обеспечить заказчиков всеми необходимыми инструментами для создания и конфигурирования цифровых сетей радиосвязи. Сегодня наша аппаратура принята на снабжение крупнейшими предприятиями топливно-энергетического и электросетевого комплекса страны, а также МЧС России и Росгвардией», — заявил исполнительный директор концерна «Созвездие» Борис Мовтян.

Все DMR-устройства «Созвездия» обладают повышенной помехозащищенностью, устойчивы к воздействию внешних факторов — вибрациям, ударам, экстремальным температурам и попаданию влаги.