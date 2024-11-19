Ядерные взрывы, удар по Киеву, разрушение ГЭС. Чем Россия может ответить на удары ATACMS

Полковник Ходаренок призвал разрушить мосты и ГЭС в ответ на удары ATACMS по РФ

Президент США Джо Байден санкционировал боевое применение ВСУ тактических баллистических ракет ATACMS для ударов по объектам на территории России. По данным американских СМИ, разрешение пока распространяется только на территорию Курской области. Чем Россия ответит на подобные шаги главы Белого дома, разбирался военный обозреватель "Газеты.Ru" Михаил Ходаренок.

Разрешение президента США Джо Байдена на использование Киевом ракет ATACMS пока распространяется только на территорию Курской области, пишет американский портал Axios со ссылкой на источники. Удары будут наноситься с использованием изделий, дальность стрельбы которых составляет около 300 км. Вполне возможно, что к этому подключится и Франция, и Великобритания, и Германия. При этом не исключено, что применение тактических баллистических и крылатых ракет западного производства может распространиться и на другие российские регионы.

Можно не сомневаться, что подобное решение Соединенных Штатов связано с тем, что положение Вооруженных сил Украины ухудшается практически на всех участках линии боевого соприкосновения, и у Киева нет возможностей переломить ситуацию в свою пользу с помощью имеющихся сил и средств.

Вряд ли разрешение США на боевое применение тактических баллистических ракет стало неожиданным для Вооруженных сил России. Нет сомнений, что к подобному шагу со стороны Вашингтона и его союзников в Москве готовились давно и предпринимали все необходимые меры к усилению противовоздушной/противоракетной обороны, рассредоточению оперативно-тактической и армейской авиации, запасов материальных средств и укрытию пунктов управления.

MGM-140 Atacms. Источник: Алина Джусь/"Газета.Ru"

Вместе с тем прямое участие стран Запада в украинском конфликте переводит это вооруженное противоборство в совершенно в другую плоскость. Президент Владимир Зеленский назвал разрешение ВСУ бить вглубь России частью "плана победы" Украины. Он напомнил, что один из пунктов инициативы - «дальнобойность армии».

Однако за все в этой жизни надо отвечать, в том числе и за «дальнобойность». Добивался президент Украины разрешения на удары по объектам на территории Российской Федерации - извольте получить ответ.

Чем может ответить Россия?

В этом плане наиболее целесообразными шагами со стороны Москвы представляются следующие (здесь и далее рассуждения автора находятся исключительно в стиле рубрики «если бы директором был я»).

Как только ВСУ произведет первые пуски тактических баллистических и крылатых ракет по объектам на территории России, ВС РФ вправе нанести ракетно-авиационные удары по следующим объектам на Украине.

Первое. Массированным ударом высокоточного оружия в обычном снаряжении снести до основания квартал правительственных зданий в Киеве, включая офис президента Украины, здание Верховной рады, комплекс зданий министерства обороны Украины.

Второе. Приступить к разрушению каскада днепровских ГЭС и водохранилищ. Вполне возможно, что мощности конвенциональных боевых частей баллистических ракет и крылатых ракет морского и воздушного базирования для решения этих задач окажется недостаточным. Поэтому для уничтожения плотин применить специальные (ядерные) боеприпасы.

Третье. Уничтожить все автомобильные и железнодорожные мосты через Днепр, включая девять мостовых переходов в Киеве.

Четвертое. Нанести удары ракетами воздушного и морского базирования (стратегическими бомбардировщиками Дальней авиации и многоцелевыми атомными подводными лодками Северного флота) по предприятиям-производителям крылатых ракет Storm Shadow/SCALP-EG на территории Великобритании и Франции (в случае, если они тоже дадут разрешение на использование своих ракет).

Пятое. Поскольку президент США решил помочь своими ракетами группировкам Вооруженных сил Украины, ведущим боевые действия на части территории Курской области, в самое короткое время уничтожить эти части и соединения украинской армии. Поскольку там задействованы лучшие бригады ВСУ, и они там хорошо укрепились в инженерном отношении, для их поражения применить специальные боеприпасы (нейтронные и обычные ядерные в виде высотных ядерных взрывов, чтобы предотвратить радиоактивное заражение местности). Причем решить эту задачу в течение суток, чтобы Западу там уже было некому помогать, и в полном объеме снять «курский» вопрос с повестки дня. И опять-таки - это ведь только ответ с нашей стороны: «Вы хотели помочь ВСУ в Курской области? Так там уже и некому помогать».

И, по большому счету, все перечисленное представляется далеко не экстремизмом, а всего лишь вполне логичными ответами на действия Запада и мольбы Украины о предоставлении ей «дальнобойности».

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок - военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976).

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980-1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986-1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988-1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992-2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000-2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010-2015).

Михаил Ходаренок