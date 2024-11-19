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ТАСС

Стармер заявил Си Цзиньпину о желании вести честный диалог по Украине

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Премьер-министр Великобритании Кир Стармер
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер.
Источник изображения: © John MacDougall/ Pool Photo via AP

Премьер-министр Британии отметил, что его подход всегда будет основываться на национальных интересах королевства

ЛОНДОН, 18 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил председателю КНР Си Цзиньпину о желании вести честный диалог по таким темам, где позиции Лондона и Пекина не совпадают, например, по вопросу конфликта на Украине.

"Премьер-министр сказал, что он также хочет честно и откровенно взаимодействовать в тех сферах, в которых у нас есть разные точки зрения, включая Гонконг, права человека и война России на Украине", - говорится в заявлении канцелярии главы британского правительства по итогам его переговоров с Си Цзиньпином на полях саммита Группы двадцати (G20) в Бразилии.

Как отмечается в коммюнике, Стармер "вновь подчеркнул, что его подход всегда будет основываться на национальных интересах Великобритании", заверив, что Соединенное Королевство будет для КНР "предсказуемым и прагматичным партнером". В свете этого, согласно заявлению Даунинг-стрит, британский премьер повторил, что подход Лондона к отношениям с Пекином будет "последовательным, уважительным и прагматичным с целью продвижения общих целей".

Ими называются "углубление партнерства на двусторонней основе в сфере торговли и инвестиций, здравоохранения и других областях, представляющих взаимный интерес", а также "совместная работа по достижению глобальной стабильности, экономического сотрудничества и перехода к чистой энергетике". Относительно борьбы с изменением климата лидеры двух стран сошлись во мнении, что "как Великобритании, так и Китаю отведена важная роль" в этой сфере.

Стармер и Си Цзиньпин, заметили на Даунинг-стрит, договорились, что министр финансов Великобритании Рейчел Ривс должна посетить в следующем году Пекин, "чтобы обсудить экономическое и финансовое сотрудничество со своим коллегой, вице-премьером Госсовета КНР Хэ Лифэном.

В последний раз британский премьер и председатель КНР встречались в двустороннем формате в начале 2018 года, когда Тереза Мэй совершала визит в Китай. За последние годы при предыдущих правительствах консерваторов отношения Великобритании и Китая резко обострились на фоне обвинений в шпионаже, выдвинутых Лондоном в адрес китайской стороны, принятия закона о национальной безопасности Гонконга и введения британских санкций против ряда китайских компаний и организаций. Кабмин лейбористов, сформированный в июле по итогам выборов в парламент Соединенного Королевства, стремится активизировать связи с КНР. 

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