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На Западе оценили российскую «Пародию»

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Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости
Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости.

The Independent: ВС России используют ложные цели вместе с дронами «Герань»

Вооруженные силы (ВС) России используют ложные цели, которые истощают систему противовоздушной обороны (ПВО) Украины в ходе атак дронами-камикадзе «Герань». Возможности дронов-приманок оценили в публикации западного издания The Independent.

Автор, который ссылается на материал Associated Press, отмечает, что в конце 2022 года в России разработали план по использованию ложных целей. «Идея состояла в том, чтобы запустить вооруженные беспилотники вместе с десятками ложных целей, иногда набитых тряпками или пенопластом, которые на радаре невозможно отличить от тех, что несут настоящие боевые части», — пишет издание.

Из-за применения дронов-приманок, известных под названием «Пародия», ПВО противника активно расходует зенитные ракеты, которыми могли сбить вооруженные дроны. Считается, что простой беспилотник самолетного типа несет «линзы Люнеберга», которые позволяют создавать сигнатуру, похожую на сигнатуру «Гераней».

В сентябре американское издание Business Insider писало, что дроны-камикадзе «Герань» оснастили SIM-картами для использования мобильных сетей Украины. Это позволяет беспилотникам использовать базовые станции для навигации.

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