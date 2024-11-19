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ВМФ России пополнится «Тучей»

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Фото: Егор Алеев / ТАСС
Фото: Егор Алеев / ТАСС.

Минобороны России: ВМФ пополнится новейшим МРК «Туча»

Военно-морской флот (ВМФ) России пополнится новейшим малым ракетным кораблем (МРК) «Туча» проекта 22800 «Каракурт». Об этом со ссылкой на Минобороны страны сообщает ТАСС.

В настоящее время МРК проходит госиспытания в полигонах Каспийского моря. Построенный на Зеленодольском судостроительном заводе корабль будет проверен на работу радиоэлектронного оборудования, систем вооружений и двигательной установки.

В состав ВМФ России МРК должен войти до конца 2024 года.

Ранее ТАСС со ссылкой на источник в кораблестроительной отрасли сообщил, что новый малый ракетный катер «Ступинец» проекта 12418 «Молния», который оснащен комплексом «Уран» с противокорабельными ракетами Х-35, планируют передать ВМФ России в 2025 году.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Х-35
Компании
ЗДЗ Горького
Минoбороны РФ
Проекты
1241 Молния
22800 МРК
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