Финское издание: порван подводный кабель связи с Германией C-Lion1

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Из Финляндии приходят сообщения о разрыве оптоволоконного кабеля в Балтийском море, через который поддерживалась связь между Финляндией и Германией. Об этом пишет финская газета Ilta-Sanomat.

Обнаружена неисправность в кабеле C-Lion1, проходящем от Сантахамина (Финляндия) до Ростока (Германия). В результате неисправности прерываются коммуникационные соединения, проходящие по морскому кабелю

- говорится в материале издания.

Кабель C-Lion1 был проложен по дну Балтийского моря в 2016 году финской государственной компанией Cinia, занимающейся строительством оптоволоконных сетей.

В компании заявили, что причина разрыва кабеля пока неизвестна и что на данный момент ведется расследование этого инцидента.

По словам генерального директора Cinia Ари-Юсси Кнаапила, они проинформировали своих клиентов и готовятся к ремонту кабеля.

Кабель C-Lion1 имеет протяженность до 1200 километров и проходит неподалеку от подорванного в сентябре 2022 года российского газопровода «Северный поток». По некоторым данным, между ним всего несколько сотен метров.

Как отмечает финский портал Yle, это единственный подводный кабель, который напрямую соединяет Финляндию с Центральной Европой.