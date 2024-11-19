Эксперт Кущ: в проект бюджета Украины заложили продолжение конфликта в 2025 году

Разморозка политических процессов в стране займет почти весь год, отметил экономист

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Кабмин Украины при составлении проекта бюджета заложил туда вероятность продолжения военного конфликта в течение всего 2025 года. Такое мнение выразил киевский экономист Алексей Кущ на основе анализа показателей документа.

"Правительство, очевидно, ожидает возможности продолжения войны в течение всего следующего года. Так как на год откладывается и начало динамичного восстановления украинской экономики", - написал экономист в статье для украинского издания "Зеркало недели". Он добавил, что можно также предположить сценарий "заморозки конфликта", то есть его перевода в формат низкой интенсивности.

По словам экономиста, запуск программ восстановления экономики дал бы рост ВВП 4-5%, а не 2-3%, как указано в проекте бюджета. По его словам, заложенные в документ плановые макропоказатели являются признаком дальнейшей атрофии производительных сил украинской экономики, прежде всего производственных. Он пояснил, что сейчас экономика страны не использует примерно 25-30% своего потенциала до 2022 года.

"Разморозка политических процессов в стране (с возможностью выборов) займет почти весь год, при этом определенные ограничения прав и свобод граждан могут действовать и дальше, в том числе и закрытые границы", - считает эксперт.

Владимир Зеленский ранее неоднократно признавал, что существует риск прекращения американской поддержки Украины в случае возвращения в Белый дом Дональда Трампа, который в ходе свой предвыборной кампании декларировал, что намерен положить конец украинскому конфликту. При этом Зеленский призывал страны Европы взять на себя помощь Украине.

В стране среди оппозиционных депутатов парламента все чаще стали звучать призывы к переговорам. Как отмечал оппозиционно настроенный депутат Александр Дубинский, это нужно сделать, чтобы сохранить жизни людей и будущее страны. При этом, по его мнению, Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак будут препятствовать любым усилиям по завершению конфликта.