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ТАСС

Межправительственная комиссия РФ и Казахстана обсуждает проект "Байтерек"

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Вертикализация ракеты-носителя «Протон-М» с многоцелевым лабораторным модулем «Наука» на стартовом комплексе космодрома Байконур
Вертикализация ракеты-носителя «Протон-М» с многоцелевым лабораторным модулем «Наука» на стартовом комплексе космодрома Байконур.
Источник изображения: Фото: ТАСС/Роскосмос

Обсуждаются взаимозачет имущественных претензий и передача казахстанской стороне неиспользуемого имущества комплекса Байконур, отметили в местной администрации

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Экспертные группы российско-казахстанской межправительственной комиссии по комплексу Байконур в настоящий момент проводят заседания, в ходе которых обсуждается в том числе ход реализации проекта "Байтерек". Об этом ТАСС сообщили в администрации города.

"Началась работа экспертных групп, где обсуждаются вопросы хода реализации проекта "Байтерек", взаимозачета имущественных претензий и продолжения передачи казахстанской стороне неиспользуемого имущества комплекса "Байконур", жизнеобеспечения города Байконура, экологии и другие", - рассказали там, отметив, что работа групп продлится до четверга.

В ходе установочного собрания, отметили в администрации, представители РФ и Казахстана утвердили свое партнерство и подчеркнули плодотворность сотрудничества за прошедший год. "Уходящий год был плодотворным, так как позволил существенно продвинуться по многим направлениям сотрудничества и найти подходы к решению большинства проблем", - говорится в сообщении.

Проект "Байтерек" является крупнейшим в рамках российско-казахстанского сотрудничества в космической отрасли. По проекту российская сторона создает новейшую ракету-носитель "Союз-5", а казахстанская отвечает за создание наземной инфраструктуры и модернизацию космического ракетного комплекса (КРК) "Байтерек". В апреле Минцифры Казахстана сообщили ТАСС, что начало эксплуатации КРК на Байконуре планируется на 2028 год. 

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Страны
Казахстан
Россия
Проекты
Байконур
Союз-5 РН
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