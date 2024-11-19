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ТАСС

Вагенкнехт: передача Киеву Taurus станет равносильна объявлению войны РФ

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Депутат Бундестага Сара Вагенкнехт
Депутат Бундестага Сара Вагенкнехт.
Источник изображения: Sean Gallup/ Getty Images

Лидер BSW отметила, что решение США по ударам вглубь России является очередным шагом в направлении большой войны

БЕРЛИН, 18 ноября. /ТАСС/. Лидер партии "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" (BSW) Сара Вагенкнехт предупредила об опасности передачи Берлином Киеву крылатых ракет Taurus.

"Поставка ракет Taurus, которые должен программировать Бундесвер, практически станет объявлением войны атомной державе России. Дискуссия показывает, что правительство Мерца - Хабека для Германии было бы коалицией войны", - приводит ее слова агентство DPA. Вагенкнехт назвала в связи с этим крайне опасным то, что консервативный блок ХДС/ХСС, "зеленые" и Свободная демократическая партия (СвДП) начали вновь разгонять тему передачи Taurus.

Одновременно лидер BSW заявила, что решение США по ударам вглубь России является очередным шагом в направлении большой войны. "Очень необычно принимать такое чреватое последствиями решение, хотя уже избран новый президент [США]", - заметила Вагенкнехт.

Ранее кандидаты в канцлеры от ХДС/ХСС Фридрих Мерц и "зеленых" Роберт Хабек выступили за передачу Taurus, которые уже давно просит Киев. Канцлер ФРГ Олаф Шольц неоднократно отвергал такую возможность из опасений эскалации конфликта на Украине.

17 ноября газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что президент США Джо Байден разрешил наносить удары с территории Украины вглубь РФ тактическими баллистическими ракетами ATACMS.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил, что позиция Москвы насчет ударов американскими ракетами вглубь российской территории была четко и недвусмысленно сформулирована президентом РФ Владимиром Путиным в сентябре. По его словам, это решение означает "качественно новый виток" в напряженности. 

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