Ростех продолжает совершенствовать Ту-95МСМ с учетом СВО

Новейшая версия ракетоносца может применять самое передовое авиационное вооружение, включая сверхдальние крылатые ракеты, отметил глава госкорпорации Сергей Чемезов

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Совершенствование стратегического ракетоносца Ту-95МСМ продолжается с учетом опыта специальной военной операции, сообщил глава Ростеха Сергей Чемезов.

"Новейшая версия Ту-95МСМ обладает повышенной боевой эффективностью, может применять самое передовое авиационное вооружение, включая сверхдальние крылатые ракеты. На ракетоносцы устанавливаются новейшие системы навигации и связи. Совершенствование машины продолжается, исходя из опыта применения в рамках СВО", - приводится его цитата в Telegram-канале госкорпорации.

Отмечается, что самолет-ракетоносец может применять самое передовое авиационное вооружение, повышающее его боевую эффективность.

"Стратегические ракетоносцы Ту-95МСМ дальней авиации регулярно выполняют полеты по патрулированию воздушного пространства вдоль границ нашего государства, а также решают задачи в рамках спецоперации", - добавил Чемезов.

Ту-95МСМ - опытный образец стратегического ракетоносца, новая модификация самого скоростного в мире турбовинтового самолета-ракетоносца Ту-95МС. В начале 2023 года ОАК сообщила, что Ту-95МСМ совершил испытательный полет, в ходе которого были выполнены проверки систем и оборудования.