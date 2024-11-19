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ТАСС

Ростех продолжает совершенствовать Ту-95МСМ с учетом СВО

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Стратегический ракетоносец Ту-95МСМ
Стратегический ракетоносец Ту-95МСМ.
Источник изображения: © Татьяна Белякова/ТАСС

Новейшая версия ракетоносца может применять самое передовое авиационное вооружение, включая сверхдальние крылатые ракеты, отметил глава госкорпорации Сергей Чемезов

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Совершенствование стратегического ракетоносца Ту-95МСМ продолжается с учетом опыта специальной военной операции, сообщил глава Ростеха Сергей Чемезов.

"Новейшая версия Ту-95МСМ обладает повышенной боевой эффективностью, может применять самое передовое авиационное вооружение, включая сверхдальние крылатые ракеты. На ракетоносцы устанавливаются новейшие системы навигации и связи. Совершенствование машины продолжается, исходя из опыта применения в рамках СВО", - приводится его цитата в Telegram-канале госкорпорации.

Отмечается, что самолет-ракетоносец может применять самое передовое авиационное вооружение, повышающее его боевую эффективность.

"Стратегические ракетоносцы Ту-95МСМ дальней авиации регулярно выполняют полеты по патрулированию воздушного пространства вдоль границ нашего государства, а также решают задачи в рамках спецоперации", - добавил Чемезов.

Ту-95МСМ - опытный образец стратегического ракетоносца, новая модификация самого скоростного в мире турбовинтового самолета-ракетоносца Ту-95МС. В начале 2023 года ОАК сообщила, что Ту-95МСМ совершил испытательный полет, в ходе которого были выполнены проверки систем и оборудования. 

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